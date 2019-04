Samospráva sa zapojí do troch grantových výziev

V prípade úspechu sa zrekonštruuje jedáleň základnej školy a kúpi elektromobil.

3. apr 2019 o 16:29 TASR

TISOVEC. Samospráva mesta Tisovec v okrese Rimavská Sobota sa v najbližšej dobe zapojí do troch grantových výziev, v rámci ktorých chce získať financie na kúpu elektromobilu a rekonštrukciu jedálne miestnej základnej školy (ZŠ). Zámer podať príslušné projekty schválili mestskí poslanci na svojom poslednom zasadnutí.

V prípade prvej spomínanej výzvy bude dotácia na kúpu elektrického auta v maximálnej výške 10-tisíc eur a nie 30-tisíc, ako to bolo v predchádzajúcej výzve. Podľa primátorky Ireny Milecovej preto samospráva ešte zváži ďalší postup, ak bude vo výzve podporená. "Zmluvu podpíšeme iba v tom prípade, keď to bude pre mesto výhodné a nájdeme dostatok finančných prostriedkov na dofinancovanie projektu," dodala.

Z ďalších dvoch výziev by v Tisovci chceli financovať zateplenie jedálne ZŠ a renovovať v nej elektroinštaláciu. "Naše verejné budovy, ZŠ aj škôlka, sú v havarijnom stave. Rekonštrukcia jedálne je dôležitá aj z dôvodu, že sa začnú obedy pre žiakov zadarmo a potrebujeme tam zvýšiť odber elektrickej energie. Rozvody, ktoré tam sú teraz, by to nezvládli," podotkla primátorka.