V kruhu precítite hudbu intenzívnejšie

Séria výnimočných koncertných zážitkov pokračuje.

4. apr 2019 o 17:56

LUČENEC. V lučeneckej Tančiarni sa za jej existenciu konalo už viacero zaujímavých koncertov. Vystúpili tam už aj zahraniční interpreti, ktorí prišli prvýkrát na Slovensko. Priestor podniku je prispôsobený koncertom odohrávajúcich sa na pódiu. Vyskúšali si však koncept umiestnenia účinkujúcich uprostred sály a divákov posadili okolo nich do kruhu. Viacerí tak na interpreta ani nevidia. Môžu pokojne zavrieť oči a vnímať len hudbu. O myšlienke vytvorenia takejto priam intímnej atmosféry sme sa porozprávali s Davidom Petrášom, organizátorom koncertného cyklu nazvaného Hudba v kruhu.

Ako vznikla myšlienka koncertov Hudba v kruhu?

Cyklus koncertov v kruhu sme sa rozhodli spolu so Štefanom Szabóom organizovať v roku 2017. Už vtedy sme vedeli, že pôjde len o pár podujatí ročne. Všimli sme si, že pri organizácii koncertov v lučeneckej Tančiarni bojujeme s pomerne závažnými problémami, čím boli paradoxne banálne veci - potreba ľudí konzumovať jedlo počas vystúpení a sústavne premávajúca obsluha, narúšajúca pozorný posluch divákov. Nejde o miestny kolorit, je to tak aj vo veľkých mestách, napríklad v známom jazzovom klube Porgy & Bess vo Viedni alebo Opus Jazz Club v Budapešti. Chceli sme vyskúšať, čo sa bude diať keď divákov umiestnime ku účinkujúcim čo najbližšie, na stoličkách a bez stolov. Praktické riešenie má samozrejme plno iných výhod, ktoré sú ešte dôležitejšie. Ozvučovať stačí len decentne a rozpoloženie prináša netradičný zážitok pre divákov i účinkujúcich.

Odkiaľ prišla inšpirácia na takéto umiestnenie interpreta priamo do “davu” ?

Podobné usporiadanie priestoru sa dá vidieť na mnohých nezávislých festivaloch, inšpirácia vychádza aj z bežného života - keď sedíte s kamošmi pri ohni a jeden z nich hrá na gitaru, nepostavíte mu predsa pódium a nepojdete od neho o päť metrov ďalej, je prirodzené, že chcete byť čo najbližšie. Týka sa to, samozrejme, len menšinových (nekomerčných) žánrov a podujatí s nižšou diváckou účasťou, ktorým sa venujeme.

Koľko koncertov sa už udialo, kto sa už v Lučenci divákom predstavil?

Od roku 2017 to boli interpreti Jakob Bro (Dánsko), Joey Baron, Bill Frisell a Thomas Morgan.

Bill Frisell a Thomas Morgan. (zdroj: Slavo Uhrin)

Ako by ste doterajšie koncerty zhodnotil z vašej strany aj z reakcií divákov.

Na podujatia prišli ľudia z celého Slovenska, niektorí z Česka a Maďarska, čo

bolo pre nás veľkým prekvapením, keďže pozvaní umelci ešte nehrali na Slovensku, no pravidelne koncertujú v krajinách V4. Je to dôkaz, že mnoho ľudí chce hudbu naozaj počúvať a sú kvôli tomu ochotní cestovať. Pre nás je to veľká radosť a skúsenosť, sú to však náročné projekty a organizácia je možná najmä vďaka Fondu na podporu umenia, ktorý naše dobrodružstvá podporuje.

Ako vnímajú tento koncept samotní interpreti? Máte od nich nejakú spätnú väzbu po odohraní?

Interpréti su rovnako nadšení ako diváci, a ak prvýkrát prichádzajú na Slovensko, sú prekvapení že cestujú práve do Lučenca. Nie je úplne jednoduché ich prekvapiť, napríklad Bill Frisell hral minulý rok medzi expozíciami v parížskom Louvri, no snažíme sa robiť všetko najlepšie, ako vieme. Dánsky hudobník Jakob Bro bol z projektu nadšený a pozval nas na delegáciu na tri festivaly v Kodani a Aarhuse, kde sme strávili dva týždne. Bola to pomerne zvláštna situácia, keďže sme sa ocitli na konferencii s organizátormi veľkých medzinárodných festivalov. Nazbierali sme však kontakty a už pôsobíme o trochu profesionálnejšie, čo je, samozrejme, len zdanlivý dojem.

Na aké koncerty sa môžu diváci tešiť?

Tento rok prinášame tri hudobné vystúpenia, ktoré spája netradičný prístup k pesničkárstvu a improvizácia s rôznymi žánrovými presahmi k súčasnému jazzu a experimentálnej hudbe. Počas troch mesiacov budú mať diváci možnosť počuť tri sólové koncerty skladateľov a hudobníkov na rôznych miestach v Lučenci.

Pôjde o Erica Chenauxa z Kanady, ktorého koncert sa uskutoční 13. apríla vo foyer kina Apollo. Nasleduje vystúpenie američana Marca Ribota 4. mája v Tančiarni a čecha Jiřího Slavíka 1. júna, tam ešte miesto upresníme, ale ak to počasie dovolí, chceli by sme ho spraviť niekde vonku.

Projekt sa ukončí nadchádzajúcimi koncertmi, alebo sa chystáte v tom pokračovať?

V súčasnosti už oslovujeme intepretov pre budúcoročný cyklus koncertov, plánujeme organizovať podujatia aj v iných mestách.

Kedže organizujete aj druhý výnimočný koncept. Multižánrové Ruiny. Zaujímala by ma jedna otázka aj ohľadom ich. Budú sa konať tento rok? Ak áno, už máte (aspoň približnú) predstavu, že kedy a kde?

Piaty ročník festivalu RUINY pripravujeme už teraz, uskutočniť by sa mali až v lete 2020. Zaujímajú nás ruiny zatopených obcí na Slovensku a podujatie sa uskutoční na vodnej hladine. Momentálne sa venujeme výrobe plávajúcich ostrovov a výberu vystupujúcich a vystavujúcich.