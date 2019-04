Péterovú máločo prekvapilo

Rodáčka z Novohradu zvádza v lige na tatami naďalej súboje.

5. apr 2019 o 17:43 JÚLIUS GEĽO

LUČENEC. Rodáčka z Lučenca Alexandra Péterová začala druhú sezónu na poste trénerky dorasteneckej reprezentácie v džude.

„Určite som o rok múdrejšia a skúsenejšia. Prekvapilo ma málo vecí. Na väčšinu som bola pripravená, keďže som predtým bola asistentkou reprezentačného trénera. Samozrejme, že ma to baví. Najmä práca s džudistami a cestovanie po turnajoch a sústredeniach. Už od strednej školy som chcela pôsobiť ako reprezentačná trénerka, akurát som nečakala, že sa ňou stanem tak skoro,“ hovorí s úsmevom dvadsaťosemročná Péterová.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Katsudo sa v konkurencii 84 klubov umiestnilo na bronzovej priečke

Podľa nej je najťažšie urobiť výber pretekárov. „Teda koho zaradiť do užšej a koho do širšej reprezentácie. Na Slovensku máme veľa mladých talentovaných pretekárov, preto je ten výber náročný. Najradšej by som chcela v rámci reprezentácie podporiť každého, ale to, bohužiaľ, nejde, pretože máme pomenej finančných prostriedkov.“

Výhry i zlepšenia potešia

Výber pretekárov i ročný plán musí prispôsobiť rozpočtu.