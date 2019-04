Lučenec zmazal trojgólové manko. O titul zabojuje proti Pinerole

Mimel zvrátil nepriaznivý stav z 0:3 na 4:3. Ferreira sa blysol hetrikom.

6. apr 2019 o 8:16 Jozef Mikuš

MIMEL Lučenec - ŠK Makroteam Žilina 4:3 (1:3) STAV SÉRIE 3:0 - postup Lučenca

Góly: 18., 31. a 36. Ferreira, 37. Sobral - 9. a 11. Wellington, 13. Silva, R: Fischer, Botka, Havrila, 900 divákov, ŽK: 20. Klema, 19. Luciano, 37. Sobral - 19. Da Silva, 28. De Souza, 32. Silva.

Lučenec: Klema, Oberman - Serbin, Fehérvári, Steinwandter, Luciano, Petík, Ferreira, Greško, Brunovský, Sobral, Lucas, Kočiš, Keszi.

Makroteam: Kováč - Košút, Hudek, Krištofík, Da Silva, Wellington, De Souza, Silva, Dos Santos, Zatúra, Papajčík, Baláž, Škulec.

LUČENEC. Semifinálová séria Varta Futsal ligy sa skončila. Finalisti sú po piatkových (5. 4.) zápasoch známi. Ako prví si večer zmerali sily hráči Mimelu Lučenec a ŠK Makroteam Žilina.

Na úvodný gól sa čakalo do 9. min., kedy sa presadil ostrostrelec Makroteamu Wellington. Na strane domácich strieľal najmä Lucas, no väčšinou mieril mimo brány. Wellington potvrdil svoje kvality aj o dve minúty neskôr, kedy dostal hostí do dvojgólového vedenia. Športová hala Arena po ďalších dvoch minútach opäť stíchla, keď na 3:0 pre Makroteam zvýšil Silva.

Osemnásta minúta priniesla domácemu táboru nádej. V útoku sa ocitli Luciano a Ferreira a druhý menovaný si otvoril svoj strelecký účet. Gól domácich povzbudil, no ich útoky väčšinou končili na výbornom brankárovi Kováčovi. Skóre sa už do polčasu aj vďaka konštrukciám oboch brán nezmenilo.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Péterovú máločo prekvapilo

Žilina po prestávke nepoľavila a naďalej hrala aktívne s cieľom zvýšiť vedenie. Z gólu sa však radovali na opačnej strane. Lucas v štandardnej situácii našiel voľného Ferreiru, ktorý sa opäť nemýlil. Intenzita hry nabrala na obrátkach. Aj v druhom polčase sa krásnymi zákrokmi zaskvel gólman hostí Kováč, domácu svätyňu strážil pozorný Klema.

V 36. min. sa Lučenec dočkal nádeje na predĺženie, keď Ferreira zaznamenal hetrik. Arena sa otriasla v základoch o minútu neskôr, kedy Sobral otvoril Mimelu brány do finále - 4:3. Bojovní hostia začali hrať power-play, ale stav sa už nezmenil.

Mužstvo Mariána Berkyho tak postúpilo do boja o majstrovský titul. O ten sa pobije s Pinerolou, ktorá v piatok večer zdolala Wild Boys 3:2 a semifinále vyhrala jednoznačne 3:0 na zápasy. Finálová séria sa začne 19. apríla v Bratislave.

Povedali po zápase: