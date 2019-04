Lúpežný štvorlístok, vydávajúci sa za policajtov, skončil za mrežami

Muži majú na konte aj krádeže, nedovolené ozbrojovanie a drogovú trestnú činnosť.

9. apr 2019 o 19:20 SITA

B. BYSTRICA, V. KRTÍŠ. Senát Krajského súdu v Banskej Bystrici dnes vyhovel odvolaniu poškodeného muža a zaviazal štvoricu obžalovaných zaplatiť mu ulúpenú sumu.

Obžalovaní Ivan V. z Veľkého Krtíša, Bohuš B. z Krupiny, Norbert Z. z Vrbovky v okrese Veľký Krtíš a Dušan M. zo Stožku prepadli 43-ročného muža v jeho dome, zbili ho a olúpili o takmer 54 400 eur. Rozhodnutie odvolacieho súdu je právoplatné.



Obžalovaní v januári minulého roka prepadli Jaroslava S. v obci Teplý Vrch v okrese Rimavská Sobota. Na hlavách mali kukly a na oblečení označenie „polícia“. Predstierali, že ide o protidrogovú raziu.

Vedeli však, že domáci má doma peniaze z výherných hracích automatov. Pod hrozbou použitia zbrane prinútili obyvateľov domu ľahnúť na zem. Majiteľa bili dovtedy, kým neprezradil, kde má trezor a neotvoril ho. Vzali z neho takmer 54 400 eur a na „rozlúčku“ nastriekali poškodeným do tváre slzotvorný plyn.

Prečítajte si tiež: Podvodník namiesto mobilov posielal aj špongie či mikroténové sáčky





Okresný súd v Rimavskej Sobote uznal štyroch obžalovaných za vinných podľa obžaloby. Mali totiž na svedomí deväť skutkov.

Okrem lúpežného prepadnutia v Teplom Vrchu aj krádeže, nedovolené ozbrojovanie a drogovú trestnú činnosť. Za to Ivanovi V. súd uložil osem a pol roka nepodmienečne, Norbert Z. dostal osem rokov a Bohuš B. sedem rokov. Najnižší trest, dva roky podmienečne, uložil prvostupňový senát Dušanovi M.

Všetkých zaviazal aj na náhradu škody, okrem prípadu lúpeže v obci Teplý Vrch, kde poškodeného Jaroslava S. s jeho nárokom odkázal na civilný proces. Poškodený sa odvolal a krajský senát mu vyhovel. Rozsudkom zaviazal všetkých štyroch obžalovaných sumu 54 391 eur olúpenému mužovi zaplatiť.



V minulosti už trestaná štvorica obžalovaných okrem lúpeže v Teplom Vrchu má na svedomí aj vlámania do objektu píly v Mládzove v okrese Poltár, do obecného objektu v Hontianskych Nemciach, do obchodu s drevom vo Vígľaši, do rodinného domu v obci Kalinovo a do firmy v Malackách, kde bol Ivan V. istý čas zamestnaný.

Ukradli trezory, ale aj traktor, nákladné auto s hydraulickou rukou a rôzne náradie. Jedine z rodinného domu v Kalinove si odniesli iba mobilný telefón. Výkonnými aktérmi lúpeže a krádeží boli Ivan V., Bohuš B. a Norberť Z. a tipy dostali v troch prípadoch od Dušana M.