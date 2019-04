Iskra bojuje o tretie miesto

Hnúšťanky nevyužili veľmi dobre rozohratý druhý zápas.

10. apr 2019 o 7:26 Jozef Mikuš

ŠKM Liptovský Hrádok – VK Iskra Hnúšťa 3:0 (10, 18, 16), 3:2 (-21, -22, 15, 15, 5)

VK Iskra Hnúšťa: Boľfová, Vrábľová, Javorová, Kr. Sojková, Jozefíková, Michalková – liberka Svinčiaková (Randisová).

HNÚŠŤA. V play-off prvej triedy (M – SR oblasť Stred) starších žiačok sa rozbehli súboje o umiestnenie. Hráčky VK Iskra Hnúšťa odštartovali zápolenie o tretie miesto na palubovke ŠKM Liptovský Hrádok. Prvý duel vyhrali favorizované Liptáčky 3:0.

V tom druhom viedla Hnúšťa 2:0, lenže nedotiahla zápas do víťazného konca. Liptovský Hrádok predviedol dokonalý obrat a zdolal Iskru 3:2. Séria sa teraz presúva na hnúšťanskú palubovku.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Volejbalistky Rimavskej Soboty porazili družstvo zo Žiaru

„Dievčatá vstúpili do prvého zápasu málo sústredené, urobili sme v ňom veľa chýb. Mali sme katastrofálny príjem, čo bol dôvod našej prehry. Súperkám sme sa vyrovnali na sieti. Postupne sme sa rozbiehali. Naopak, do druhého zápasu nastúpili dievčatá sústredene, hrali s radosťou, komunikovali medzi sebou. Zlepšili sme podanie a najmä prihrávku. Po dvoch setoch sme ale poľavili. V treťom dejstve bol ešte stav 11:11, ale potom nám súperky odskočili a prehrali sme ho. V ďalšom priebehu to už išlo s nami dolu vodou. Tento duel sme prehrali vlastnými chybami,“ uviedol hnúšťanský tréner Štefan Majeský. Jeho zverenky sa presvedčili, že sa s Liptáčkami dá hrať.