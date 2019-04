Tamáši hodnotí anabázu na Liptove kladne

Rodák z Rimavskej Soboty si pochvaľuje priestor, ktorý dostal na ľade.

10. apr 2019 o 15:37 JÚLIUS GEĽO

RIMAVSKÁ SOBOTA. Alex Tamáši si zahral v aktuálnej sezóne za dva kluby v najvyššej hokejovej súťaži. Rodák z Rimavskej Soboty ju odštartoval vo farbách HC '05 iClinic Banská Bystrica, odkiaľ sa v októbri presunul do MHK 32 Liptovský Mikuláš.

„Bola to pre mňa veľmi zaujímavá a tiež náročná sezóna. Rozhodol som sa vypýtať na hosťovanie do nejakého iného tipsportligového tímu, keďže som v Banskej Bystrici nedostal taký priestor na ľade, aký som chcel. Prišla ponuka z Liptovského Mikuláša, ktorú som prijal. Keďže tam však prerábali zimný štadión, tak sme trénovali buď na vedľajšej ploche v JL aréne, alebo v Ružomberku. Nemali sme tak vlastnú šatňu, z čoho vyplývalo každodenné balenie a vybaľovanie výstroja, niekedy aj trikrát za deň. Domáce zápasy sme hrávali v tom období v Spišskej Novej Vsi. Bolo to náročné po psychickej stránke, lebo všetko bolo pre mňa nové,“ uviedol dvadsaťjedenročný útočník Tamáši. Napokon si však zahral aj pred divákmi v Liptovskom Mikuláši.

Nenazbieral toľko bodov, ako si predstavoval.