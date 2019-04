Majstrovská atmosféra sa do Lučenca môže vrátiť

S kormidelníkom BKM Lučenec sme sa porozprávali o uplynulých mesiacoch aj o vyhliadkach do ďalšej sezóny.

11. apr 2019 o 9:10 Jozef Mikuš

LUČENEC. Prvé kroky Lučenca v ročníku 2018/19 basketbalovej extraligy sa skončili. BKM prežil turbulentnú sezónu s viacerými zmenami v kádri aj realizačnom tíme.

Aj to sa odzrkadlilo na palubovke a novohradský mančaft ukončil ročník na poslednom deviatom mieste s bilanciou 6 výhier, 26 prehier a 38 bodov.

Basketbalová loď vstúpila do najvyššej súťaže vedená chorvátskym kormidelníkom Rudolfom Jugom. Chémia v kabíne však nefungovala podľa predstáv.

Na konci novembra minulého roku mal BKM po trinástich kolách na konte iba jednu výhru. Vedenie klubu na zlý stav zareagovalo zmenou na trénerskom poste. Do Lučenca sa vrátila legenda z čias E.S.O. Lučenec Tibor Jány, ktorého čakala neľahká úloha – priniesť vietor do plachiet lučeneckého basketbalu.

„Nebral som to tak, že idem do posledného družstva súťaže, ale že idem do Lučenca, kde je vždy priaznivé basketbalové prostredie,“ podotkol skúsený tréner.

V kádri aj na tribúnach bolo po jeho návrate cítiť nádej na lepšie výkony. Tie boli viditeľne lepšie, no na víťazstvo ešte nestačili. „Necítil som tlak z tribún ani zvnútra klubu. Hoci sme nevyhrávali, ohlasy na našu hru boli omnoho pozitívnejšie ako dovtedy,“ pokračoval Tibor Jány.

Ten sa podľa vlastných slov konečne potešil, keď sa Lučenec v 23. kole na domácej pôde dočkal druhej výhry v sezóne.