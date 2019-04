V sobotu budú v 40 obciach a dvoch mestách doplňujúce komunálne voľby

Starostu aj celé zastupiteľstvo si budú voliť aj v Rimavskobotskom okrese.

12. apr 2019 o 21:37 TASR

BRATISLAVA. V sobotu (13. apríla.) sa v 40 obciach a dvoch mestách budú konať doplňujúce komunálne voľby. Voliči si budú vyberať 17 starostov obcí a 56 poslancov obecných alebo mestských zastupiteľstiev. TASR to potvrdila riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na Ministerstve vnútra SR Eva

Chmelová.

Voľby boli pôvodne vyhlásené v 43 obciach a dvoch mestách. Na základe rozhodnutia Ústavného súdu SR sa však nakoniec voľby starostu konať nebudú v obciach Čierny Brod (okres Galanta) a Dolný Harmanec (okres Banská Bystrica).Voľby sa mali uskutočniť aj v obci Ondavka v Bardejovskom okrese. "Z dôvodu opätovného nepodania kandidátnych listín pre voľby starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva sa tam voľby nevykonajú," poznamenala Chmelová. V obci neďaleko hraníc s Poľskom dlhodobo nikto neprejavil záujem kandidovať za starostu ani za poslancov obce.

"Najväčším sídlom, ktorého sa dotýkajú nové voľby do orgánov samosprávy obcí, je mesto Ilava, kde sa bude voliť jeden člen zastupiteľstva pre mestskú časť Iliavka," uviedla hovorkyňa Štatistického úradu SR Jana Morháčová. Najviac, a to desať obcí, v ktorých sa uskutočnia nové voľby, sa nachádzajú na území Žilinského kraja. Najmenej obcí je v Trnavskom kraji, a to dve.

Starosta aj zastupiteľstvo sa budú voliť celkovo v piatich obciach Slovenska,a to v Dubne (okres Rimavská Sobota), Michalkovej (okres Zvolen), Majeroch (okres Kežmarok), Jurkovej Vôľi (okres Svidník) a Girovciach (okres Vranov nad Topľou).

Voľby sa podľa rezortu vnútra budú konať v sobotu od 7.00 do 22.00 hod. v obciach Trstená na Ostrove a Pastuchov v Trnavskom kraji, Cimenná, Omastiná, Bzince nad Javorinou, Nová Lehota, Polianka, Nedožery-Brezany a meste Ilava v Trenčianskom kraji a v obciach Hosťovce, Blesovce a Horné Obdokovce v Nitrianskom kraji. V Žilinskom kraji sa voľby týkajú obcí Horná Lehota, Bobrovček, Jalovec, Lazisko, Žiar, Brieštie, Malý Čepčín, Moškovec, Slovenské Pravno a Potok.

V Banskobystrickom kraji sa doplňujúce voľby uskutočnia v obciach Tajov, Čierny Balog, Dubno, Michalková, Lúčky, Slaská a v meste Nová Baňa. V Prešovskom kraji to bude v obciach Ruská Poruba, Majere, Turany nad Ondavou, Jurkova Voľa, Girovce, Petkovce a Piskorovce. V Košickom kraji sa bude voliť v obciach Perín-Chym, Slanská Huta, Nižné Nemecké, Hrhov, Stratená a Vojkovce.

"Z organizačného hľadiska Štatistický úrad SR zabezpečí počas volebnej noci zo soboty 13. apríla na nedeľu 14. apríla spolu 26 pracovísk na sumarizáciu výsledkov. Pracovať v nich bude 130 ľudí, použije sa 50 počítačov, uviedol Alexander Ballek, predseda Štatistického úradu SR.