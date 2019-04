Ornitológovia chcú vrátiť do mokradí vzácne druhy vtáctva

Klimatické zmeny a intenzívne hospodárstvo prírodným rezerváciám neprospeli.

15. apr 2019 o 20:22 Marcela Ballová

VEĽKÁ NAD IPĽOM. Krajina okolo Ipľa sa neustále mení. Brehy tretej najdlhšej slovenskej rieky zarastajú, mokrade sa strácajú. Nie je to dôsledok len klimatických zmien, ale aj intenzívneho hospodárstva. A tak, ako ustupuje voda, miznú aj pôvodné živočíchy či vzácne druhy vtáctva. Vďaka zaujímavému projektu by sa to malo zmeniť.

Pasienky zarástli, lúky sa odvodnili

„Ide o LIFE projekt s názvom Obnova mokradí a ochrana vtákov v Chránených vtáčích územiach Poiplie, Horná Orava a Senianske rybníky na Slovensku,“ informoval Dušan Kerestúr, člen Slovenskej ornitologickej spoločnosti, ktorý má spolu s ornitológom Marianom Mojžišom pod palcom aj prírodnú rezerváciu Dálovský močiar. Nachádza sa neďaleko Veľkej nad Ipľom. Obaja sú tiež nápomocní kolegom v iných kútoch našej krajiny, kde bude projekt prebiehať.

„Cieľom je pripraviť pre vtáky, ktoré tu hniezdili pred reguláciou Ipľa, opäť živnú pôdu pre ich návrat,“ priblížil Kerestúr s tým, že od regulácie spomínanej rieky v 50. rokoch postupne tunajší biotop zaniká.

„Okolité lúky sa odvodnili, bývalé pasienky zarástli, pomerne intenzívne sa tu hospodári. Práve to sa podpísalo pod fakt, že vzácne druhy operencov tu už nežijú. Medzi nimi napríklad kalužiak červenonohý, chriašt malý či chriašť bodkovaný,“ povedal Mojžiš.

V Dálovskom močiari už nevidno ani kaňu močiarnu.

„Potrebuje otvorený priestor. Práve preto sa tu chystajú manažmentové opatrenia.