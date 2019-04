Prvé finále sa rozhodlo až v predĺžení

Séria sa teraz presúva na lučeneckú pôdu.

20. apr 2019 o 7:33 Jozef Mikuš

ŠK Pinerola Bratislava - MIMEL Lučenec 6:4 (2:1) STAV SÉRIE 1:0

Góly: 11., 21. a 45. Kyjovský, 20. a 43. Da Silva, 29. Kozár - 16. Ferreira, 22. a 29. Lucas, 39. Dentinho, R: Belavý, Botka, Matula, 400 divákov, ŽK: 31. Moura Da Silva, 20. Da Silva, 11. De Souza, 11. Lucas, 18. Santos, 32. Dentinho.

Pinerola: Herko - Brndiar, Rick, Moura Da Silva, Da Silva, Kozár, Souza, Kyjovský, Halás, Čeřovský, Hájek, Štefaňák, Santos, Zaťovič.

Lučenec: Oberman, Mikuš - Serbin, Fehérvári, Steinwandter, Petík, Ferreira, Greško, Brunovský, Sobral, Lucas, Kočiš, Keszi, Dentinho.

BRATISLAVA/LUČENEC. Finálová séria Varta Futsal ligy sa začala. V piatok (19. 4.) sa proti sebe na bratislavskej pôde postavili mužstvá Pineroly a Lučenca.

Prečítajte si tiež: Václavíková trikrát strieborná

Na prvý gól, ktorého autorom bol Kyjovský, sa čakalo do 11. min. O päť minút neskôr Ferreira vyrovnal skóre, no domáci Da Silva dal Mimelu gól do šatne.

Po prestávke sa k slovu dostal opäť Kyjovský a poslal Pinerolu do dvojgólového vedenia. Bojovný Lučenec sa však nevzdal. Kontaktný gól vsietil Lucas a krátko pred koncom zápasu vyrovnal Dentinho.

Prvý finálový duel sa dostal do predĺženia, kde boli strelecky úspešnejší futsalisti Bratislavy. Da Silva a strelec večera Kyjovský sa postarali o prvé víťazstvo Pineroly.

Séria sa teraz presúva na novohradskú pôdu. Lučenec o vyrovnanie zabojuje už vo štvrtok 25. apríla od 18.30 hod. v športovej hale Arena.