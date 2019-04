Po zrážke so zverou skončili rozbité dve autá a zranení traja ľudia

Nehoda je v štádiu vyšetrovania.

20. apr 2019 o 20:58 (mb)

BÁTKA. Jednému autu skrížila cestu lesná zver, v druhom sedel nepozorný vodič. Došlo k zrážke a zraneniam. Dopravná nehoda, ktorá je v štádiu vyšetrovania, sa stala v piatok 19. 4. krátko pred polnocou.

"Nehoda sa stala na rýchlostnej cesta R2 v smere od Bátky na Tornaľu. Vozidlu náhle vbehla do cesty lesná zver. Došlo k zrážke a auto zostalo stáť na ceste so zapnutými výstražnými smerovkami. Tridsaťsedemročný vodič ďalšieho vozidla dostatočne nesledoval situáciu na ceste a narazil do stojaceho vozidla," informuje polícia prostredníctvom sociálnej siete s tým, že pri nehode sa v prvom vozidle zranili dve 67-ročné spolujazdkyne, z toho jedna ťažko. Ťažké zranenie utrpel aj 47-ročný spolujazdec druhého vozidla.