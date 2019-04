Pod hradom Šomoška panovala dobrá nálada

Slávnostné otvorenie letnej turistickej sezóny sa vydarilo.

22. apr 2019 o 10:23 Radovan Vojenčák

ŠIATORSKÁ BUKOVINKA. Na veľkonočnú nedeľu (21. apríla) pripravila samospráva obce Šiatorská Bukovinka spravujúca hrad Šomoška prvé slávnostné otvorenie letnej turistickej sezóny na ňom. Pekné, priam letné počasie prilákalo stovky návštevníkov, ktorí sa vybrali na hrad. Popritom sa mnohí zastavili pri Šimonovej veži, vo vstupnom areáli náučného chodníku vedúceho na hrad, alebo do kameňolomu Mačacia.

Tam sa totiž mohli osviežiť čapovanou kofolou či pivkom, ale mohli aj ochutnať špeciality, ktoré pripravila partia miestnych mužov. Guľáš, kapustnica a hlavne paprčkový perkelt mizli jedna radosť. K vytvoreniu dobrej nálady prispelo aj trio ľudových muzikantov.

Starosta Šiatorskej Bukovinky, Peter Badinka žiaril spokojnosťou nad tým, že im počasie prialo, ale aj, že prišlo i mnoho miestnych, ktorí si spríjemnili sviatočný čas priateľskými stretnutiami, “chceli sme vyskúšať či, by sa návštevníkom hradu takéto podujatie ľuďom páčilo a očividne áno, aj podľa toho koľko ich je tu. Myslím, že vznikla nová tradícia, lebo aj priatelia, čo pomáhali s prípravou vravia, že by v tom bolo dobré pokračovať.”

Starosta aj prezradil, že v novej sezóne by radi pripravili pre návštevníkov hradu niekoľko noviniek. Medzi inými aj vybudovanie vyhliadkovej plošiny pri kamennom mori na hradnom svahu. Vďaka dotácii z rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja už prebehla rekonštrukcia veže, ale chceli by sa pustiť aj do opravy hradných múrov.”Snažíme sa dostať do projektu ministerstva kultúry “Obnov si svoj dom”, vďaka ktorému už obnovujú viacero hradov. Ale určite sa pokúsime zapojiť do všetkého výziev, ktoré môžu pomôcť pri potrebnej obnove.”

Ak niekto nestihol ochutnať dobroty na slávnostnom otvorení tak je srdečne vítaný na turnaji volejbalistov , ktorý sa odohrá v areáli 11. mája. “Aj vtedy budeme ponúkať guľáš či pivko. Pre rodiny s deťmi bude určený v júni Deň detí v tomto areáli, ale samozrejme sa tešíme na turistov počas celej sezóny, keď môžu v tomto areáli stráviť príjemný čas napríklad pri opekačke, či vlastnom varení”zakončil starosta.