Bikinárka Miška Ďubeková v top forme. Hnúšťa bude mať v Európe dve želiezka

Kulturista Prokop dvakrát zlatý

NITRA/HNÚŠŤA. V polovici apríla (13. – 14. 4.) sa na nitrianskom pódiu uskutočnili majstrovstvá Slovenska v kulturistike a fitness federácie SAFKST. Na šampionáte mal zastúpenie aj náš región. Najúspešnejším reprezentantom bol pretekár Fitnes klubu Hnúšťa Jakub Prokop, ktorý získal zlaté medaily a titul majstra Slovenska až v dvoch kategóriách – kulturistika do 70 kg a klasická kulturistika do 175 cm. Vybojoval si tak miesto v slovenskej reprezentácii na májové ME v Španielsku.

Darilo sa aj pretekárom Roland fitnes Rimavská Sobota. Farby tohto klubu hájila Petra Jašková, ktorá vo wellness fitnes získala striebro. Zlatou medailou a titulom slovenského šampióna v kategórii MF do 179 cm sa môže pochváliť Sebastián Hospodár. V rovnakej kategórii sa na štvrtom mieste umiestnil Matúš Polák. Rodáčka z Fiľakova Viktória Poczosová sa vo farbách klubu Fitness Sásová Banská Bystrica umiestnila v bikini fitnes nad 169 cm na bronzovej priečke.

J. MIKUŠ