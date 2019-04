Opitý šofér s dvomi deťmi v aute havaroval, nemá ani vodičský preukaz

Auto po divokej jazde skončilo na streche v koryte rieky.

23. apr 2019 o 12:15 SITA

BRATISLAVA/RIMAVSKÁ SOBOTA 23. marca (SITA) - Opitý 32-ročný šofér havaroval na Veľkonočný pondelok v okrese Rimavská Sobota, v aute viezol dvoch maloletých chlapcov. Ako agentúru SITA informovala banskobystrická policajná hovorkyňa Petra Kováčiková, v Hnúšti v okrese Rimavská Sobota narazil do zaparkovaného vozidla, ktoré poškodil.

V jazde pokračoval a za obcou Maša vrazil do Suzuki Baleno. Ani to ho nezastavilo a v časti Kudlovo zišiel z cesty a vletel do priekopy. Auto po náraze vymrštilo a skončilo prevrátené na streche v koryte rieky. Dvaja chlapci vo veku 10 a 13 rokov sa zranili a previezli ich do nemocnice.

Nezodpovedný vodič nafúkal 1,12 promile alkoholu. Nevlastní ani vodičský preukaz. Poverený príslušník ho obvinil z ublíženia na zdraví a ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.