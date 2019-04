S umiestnením Soboťaniek vládne spokojnosť

Rimavskosobotské volejbalistky skončili v strede tabuľky.

23. apr 2019 o 17:18 JÚLIUS GEĽO

RIMAVSKÁ SOBOTA. Hráčky VK Slovan Rimavská Sobota obsadili v prvej lige Východ vo volejbale žien tretie miesto. O ich konečnom umiestnení rozhodol posledný duel sezóny, ktorý zvládli. Tím z Gemera celkovo dvadsaťkrát zvíťazil a rovnako dvadsaťkrát prehral, nazbieral 61 bodov.

„Cieľ skončiť v strede tabuľky sme splnili. Vzhľadom na to hráčske zloženie, ktoré sme mali, keďže sme až na pár výnimiek nastupovali na zápasy so šiestimi alebo siedmimi hráčkami, sme sa dobre umiestnili. Som s tretím miestom spokojná. Ďakujem hráčkam a obdivujem ich, že to tak zvládli. Naša hra nebola nejaká zlá. Najhoršie to bolo práve so spomínaným počtom hráčok, ktoré som mala k dispozícii. Sme radi, že sme súťaž vôbec dohrali,“ hovorí rimavskosobotská trénerka Alena Kudlíková st.

Vyťažená kapitánka