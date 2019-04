Obecná jedáleň v Buzitke sa osvedčila

Starosta Miroslav Malatinec: Je to úspešný projekt. Nie sme v mínuse.

23. apr 2019 o 20:35 TASR

BUZITKA. Dve nové pracovné miesta a pravidelnú teplú stravu pre zamestnancov i obyvateľov obce sa podarilo zabezpečiť samospráve Buzitky v okrese Lučenec vďaka zriadeniu obecnej jedálne. Ako uviedol starosta Miroslav Malatinec, zhruba po troch rokoch fungovania môže povedať, že ide o úspešný obecný projekt.

„Predtým sme varili pre dôchodcov v škôlke a náš pracovník im jedlo rozvážal. V roku 2016 sme to spravili tu v budove obecného úradu, pretože tu máme aj kuchyňu. Urobili sme to takým štýlom, že jedáleň slúži aj pre pocestných či iných ľudí, nielen pre seniorov," priblížil starosta s tým, že dôchodcovia majú na cene jedla výraznú zľavu.

Doplnil, že jedáleň má samostatný účet, z ktorého sa kupujú potrebné suroviny a idú z neho peniaze aj na platy zamestnancov. Z nich sú dvaja stáli, tretieho zamestnáva samospráva príležitostne cez projekty úradu práce.

„Je to úspešné, nie sme v mínuse. V jedálni sa navyše najedia zamestnanci obecného úradu i ľudia z dediny. Rozvážame dokonca stravu aj do areálu bývalého učilišťa, kde sídlia viaceré firmy, či do kameňolomov v Bulharoch a v Husinej," uviedol Malatinec, podľa ktorého denne bežne pripravia 60 až 70 porcií.