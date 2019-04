Deväť medailí džudistov Junioru

Lučenčania prišli z Bratislavy ťažší.

25. apr 2019 o 14:48 Jozef Mikuš

LUČENEC. Až deväť medailí sa podarilo získať štrnásťčlennej partii z džudo klubu Junior Lučenec na medzinárodnom turnaji v Bratislave (13. 4.). O prvé cenné kovy sa postarali najmladší pretekári v kategórii super-mini, ktorí sa zúčastnili len druhého medzinárodného turnaja vo svojej športovej kariére.

Sophia Szmudová (do 24 kg) mala v kategórii štyri súperky, ktoré zdolala v časovom limite a raz aj v zlatom skóre a získala tak zlatú medailu. Richard Sasvári (do 27 kg) prvý zápas prehral, keď začul verdikt rozhodcu z vedľajšej žinenky na prerušenie zápasu, čo jeho súper využil. Mladý Novohradčan v opravách svoje zaváhanie napravil a po troch ďalších výhrach si vybojoval bronz.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Siláci z Fiľakova brali majstrovské tituly

„V kategórii mini Ema Danišová (do 30 kg) suverénne vyhrala všetky tri zápasy a obsadila prvé miesto. V tej istej hmotnosti prehrala iba raz Laura Drugdová a získala striebro. Nina Drugdová (do 27 kg) tiež obsadila striebornú pozíciu. Miška Hanulová (do 38 kg) prehrala prvý zápas s neskoršou víťazkou hmotnosti, no ďalšie zápasy suverénne vyhrala a tak jej môžem pogratulovať k bronzovému tretiemu miestu, ktoré obsadila po dlhšej prestávke. Max Mező (do 34 kg) sa po úvodnej prehre na turnaji neumiestnil,“ vymenoval tréner Junioru Michal Bokor.