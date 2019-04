Mestský park ožije podujatím ku dňu Zeme a vody

Zamerané je hlavne na školákov. Paralelne sa uskutoční aj jarná Gruntovačka.

26. apr 2019 o 6:29 Radovan Vojenčák

LUČENEC. Pri príležitosti Dňa Zeme a vody v Lučenci sa uskutoční v piatok 26. apríla v mestskom parku v Lučenci v čase od 9.00 do 12.00 hod. v okolí altánku podujatie určené hlavne pre školákov. Pripravila ho miestna samospráva v spolupráci s viacerými partnermi. V piatok sa bude aj „gruntovať" v Malej Vsi. Pôjde o čistiacu prechádzku k bojisku Bitky pri Lučenci.

„V parku čakajú na účastníkov súťaže pre deti materských škôl, ktoré pripravili žiaci Strednej odbornej školy pedagogickej Lučenec so svojimi učiteľmi. CVČ Magnet nachystalo súťaž 9-členných družstiev + pedagóg s tematikou ochrany ohrozených druhov rastlín aj živočíchov,"uviedla Mária Bérešová, vedúca kancelárie primátorky. Dodala, že na problém miznutia biodiverzity z miest upozorní Správa Chránenej oblasti Cerová vrchovina. Na návštevníkov čaká tiež prezentácia lesov na Slovensku v stánku Lesy SR, š.p.

Uskutoční sa aj čítanie a kreslenie detí v rámci projektu Les ukrytý v knihe, ktoré organizuje Novohradská knižnica v Lučenci. Hlavne chlapcov pravdepodobne zaujmú ukážky techniky. Zamestnanci zo Správy povodia horného Ipľa prevedú kráčajúci bager MENZI MUCK na svahu a v koryte Tuhárskeho potoka vedľa amfiteátra v blízkosti premostenia pre peších. Firma Mepos na parkovisku pred mestským parkom ukáže svoje stroje.

„Mesto Lučenec v spolupráci s OZ Novohrad opätovne vyhlásili súťaž pod názvom Prilož ruku ku skrášleniu mesta, ktorá prebehne v sobotu 27. apríla od 9:00 hod. Organizátori budú vyhodnocovať najkrajšiu zmenu pred a po upratovaní. Najlepší budú ocenení víkendovým vstupom zadarmo do Novolandie Rapovce," informovala Bérešová a dodala, že v týždni od 24. - 27. apríla sa do skrášľovania a čistenia svojho okolia zapájajú aj materské, základné a stredné školy spolu so zamestnancami mestského úradu a občanmi v jednotlivých lokalitách mesta.

Sprievodným podujatím je aj „Jarná gruntovačka“ pod názvom Čistím, čistíš, dýchame Lučenec. Organizuje ju Rozvojová agentúra Banskobystrického kraja, n.o. a Oblastná organizácia cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie.

Ide o čistiacu prechádzku trasou bojiska Bitky pri Lučenci - Malej Vsi, ltorá je pripravená na piatok 26.apríla so začiatkom o 10:00 hod. na autobusovej zastávke v Malej Vsi. „Veríme, že gruntovačka sa stane tradičným podujatím v kraji. Organizujeme ju dvakrát ročne, na jar pri príležitosti Dňa Zeme a v septembri sa s našou gruntovačkou chceme zapájať do globálnej iniciatívy World Cleanup day,“ uviedla Petra Šuhajdová, špecialistka na cestovný ruch v Rozvojovej agentúre BBSK.