Ďuriš sa nedostal na šampionát

Mladý hokejista Dalibor Ďuriš nebol v Hradci Králové veľmi produktívny.

26. apr 2019 o 13:41 JÚLIUS GEĽO

RIMAVSKÉ ZALUŽANY. Zvádzal súboje na českých klziskách. Hrával v juniorskej extralige. Talentovaný útočník Dalibor Ďuriš si odkrútil túto sezónu vo farbách Mountfield HK Hradec Králové.

„Nehodnotím ju zle, ale nebola vydarená podľa mojich predstáv. Súvisí to najmä s tým, že som sa nedostal do nominácie na majstrovstvá sveta v kategórii do 18 rokov,“ uviedol mladík z Rimavských Zalužian. „Pôsobenie v Hradci Králové splnilo v niektorých veciach moje očakávania, ale v niektorých vôbec nie,“ konštatoval osemnásťročný Ďuriš.

V kvalitnejšej súťaži

Do streleckej listiny sa zapísal osemkrát a zaznamenal tiež osem asistencií.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Deväť medailí džudistov Junioru

„Tá moja produktivita nebola bohvieaká. Nejaký čas som bol aj zranený. Na začiatku súťaže som nastupoval aj v presilovkách, ale potom som už na ne nebol nasadzovaný. Domnievam sa, že to nebolo kvôli výkonnosti. Hrával som zväčša v druhej alebo v tretej formácii,“ uviedol ľavý, prípadne pravý krídelník. „Nedostali sme sa do play-off, z čoho sme boli každopádne rozčarovaní,“ podotkol.

Bývalý hokejista Rimavskej Soboty, Detvy či Zvolena považuje najvyššiu súťaž juniorov v Česku za kvalitnejšiu než tú na Slovensku. Zápolil v nej vo zvolenskom drese. „Anabáza v Hradci Králové mi dala dosť veľa. Škoda toho zranenia. Možno by to bolo lepšie.“

Netají sklamanie

V priebehu sezóny stratil miesto v národnom mančafte do 18 rokov. „Som veľmi sklamaný z toho, že som nešiel na MS do Švédska, nebol som nominovaný ani na záverečnú fázu prípravy pred šampionátom. Neviem, prečo tomu tak bolo. Vlani som bol kapitánom sedemnástky,“ vyjadril sa Ďuriš, ktorý začínal na reprezentačnej scéne v tíme do 15 rokov.

V súčasnosti ešte nevie, kde bude zarezávať v novom ročníku. „Netuším zatiaľ, čo bude ďalej. Ešte sa to len začne riešiť,“ uviedol Dalibor.