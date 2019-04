V Banskobystrickom kraji sa menia cestovné poriadky prímestských liniek

Niektoré autobusy budú pokračovať aj do susedných krajov a nebudú končiť v malých obciach na hranici kraja.

26. apr 2019 o 18:04 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. Pozitívne zmeny sľubuje banskobystrická krajská samospráva od nedele 28. apríla, keď sa mení 56 autobusových liniek prímestskej dopravy v kraji. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Marcela Glevická, občania by mali pocítiť najmä časové posuny odchodov, aby autobusy následne lepšie nadväzovali na prípojné autobusy alebo vlaky. Zmeny sú výsledkom požiadaviek od občanov a starostov obcí, a tiež plánovanej spolupráce so susednými krajmi.



Lepšie prepojené má byť Brezno s Liptovským Mikulášom, kde namiesto súčasného jedného autobusu v každom smeru budú od pondelka do soboty chodiť autobusy dvakrát denne. "Časovo boli odchody autobusov nastavené tak, aby bolo možné plynule prestupovať na vlaky v Liptovskom Mikuláši v smere na Žilinu a Košice, a zároveň, aby boli možné prestupy v Brezne na ďalšia nadväzujúce autobusy," doplnila hovorkyňa.



Autobusy z Banskobystrického kraja už nebudú končiť v malých obciach na hranici kraja, čo pocítia hlavne obyvatelia okresov Brezno, Revúca a Rimavská Sobota pri každodennom cestovaní. Ide o výsledok januárových rokovaní predsedu BBSK Jána Luntera s predsedami Košického a Prešovského kraja o

budúcom integrovanom dopravnom systéme.



K výraznému zlepšeniu má dôjsť na trase medzi Banskobystrickým a Košickým krajom, a to konkrétne na trase Rimavská Sobota - Tornaľa - Rožňava. Odchody autobusov upravili tak, aby na seba nadväzovali autobusy vychádzajúce

z Tornale. Zlepší sa tiež dopravné spojenie z Revúcej a Telgártu v smere do Popradu, kde počas pracovných dní pribudne jeden priamy spoj. Všetky zmeny budú podľa Glevickej aktualizované na stránke

http://portal.cp.sk/News.aspx?c=7&mi=1.