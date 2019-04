Marián Berky: Penalty sú o šťastí, je to lotéria

Lučencu pred zápasom urobil škrt v taktike vykartovaný Lucas.

26. apr 2019 o 21:05 (jš)

MIMEL Lučenec - ŠK Pinerola Bratislava 2:2 (1:2) na pk 3:4

STAV SÉRIE 0:2

Štatistika ►MIMEL Lučenec: Klema (Oberman) - Serbin, Fehérvári, Gustavo, Petík, Luciano, Ferreira, Greško, Brunovský, Sobral, Kočiš, Keszi, Emerson (Dentinho). ►ŠK PINEROLA: Herko (Brndiar) - Rick, Petterson, Da Silva, Kozár, Souza, Kyjovský, Halás, Čeřovský, Hájek, Štefaňák, Santos, Zaťovič. ►Góly: 4. Luciano (1:0), 13. Kozár (1:1), 15. Petterson (1:2), 27. Serbin (2:2). ►ŽK: Sobral - Petterson. ►Rozhodovali: Ježík, Fischer, Kopec. Divákov: 960. ►Budúci program: 1. mája 2019 o 20:10: ŠK Pinerola Bratislava - Mimel Lučenec.

LUČENEC. Netradičný deň, netradičný čas. Aj napriek tomu prišlo vo štvrtok 25. apríla na druhý finálový zápas do športovej haly Arena rekordných 960 divákov.

Domácim pred zápasom urobil škrt v taktike vykartovaný Lucas. Mimel urdel už v 4. min. Stratenú loptu vybojoval Luciano a jeho jedovatá strela prešla okolo brankára Herka, 1:0.

Hostia odpovedali Kozárovou prudkou prízemnou strelou, 1:1 a o dve minúty po dobrej kombinácii nedal Klemovi šancu Petterson, 1:2. Po prestávke sa o vyrovnanie postaral po Gustavovej prihrávke delovkou Serbin, 2:2.

“ Možno, keby nám prešla aspoň jedna strela za Herkov chrbát, víťazstvo by bolo naše a nemuselo by sa predlžovať. „ Marián Berky, tréner, Mimel Lučenec

Aj druhý finálový duel sa tak dostal do predĺženia. Keďže Lučenčania počas hry bez brankára neprekonali Herka a nepodarilo sa to ani Bratislavčanom, nasledovali pokutové kopy. Po presných strelách postupne za Mimel skórovali: Emerson (Dentinho), Luciano, Ferreira. A keď Rick poslal Pinerolu do vedenia, na opačnej strane nedal Sobral (Brndiar strelu vyrazil), bolo rozhodnuté. Pinerola porazila Mimel a dostala sa do vedenia 2:0.

(zdroj: jš)

Marián Berky (tréner, Mimel Lučenec): „Škoda, bol to veľmi dôležitý zápas. Chýbal nám vykartovaný Lucas. Viac by sme mohli hrať na pivota. Keby nebol chýbal, hrali by sme iným štýlom, zápas by bol iný. Mali sme vyhrať, žiaľ nepodarilo sa nám to. Pinerola hrala výborne, dobre bránila. Pred koncom zápasu sme už išli do rizika, keď sme hrali power-play. Možno, keby nám prešla aspoň jedna strela za Herkov chrbát, víťazstvo by bolo naše a nemuselo by sa predlžovať. Ale aj potom sme si vypracovali zo dve tutovky, no reprezentačný brankár bol pozorný. Myslím si, že hráči odviedli na palubovke kus poctivej práce a podali výborné výkony. Penalty sú o šťastí, je to lotéria.“