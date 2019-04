Slovensko má za sebou letný deň

Teploty miestami dosiahli takmer 30 stupňov.

27. apr 2019 o 7:48 TASR

BRATISLAVA. V piatok bolo veľmi teplo a Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) zaznamenal podľa operatívnych údajov aj na niektorých staniciach na severe Slovenska teplotu nad 25 stupňov Celzia, čo je klasifikované ako letný deň.

SHMÚ o tom informoval na sociálnej sieti.

V severnej časti územia bolo najteplejšie v Bardejove, kde teplota dosiahla 27,5 stupňa C. Na juhu bolo ešte teplejšie, k tropickému dňu (nad 30 stupňov C) chýbalo len niekoľko desatín stupňa C. Najteplejšie bolo na stanici Leles (29,5 stupňa C). VoVeľkých Trakanoch a v Hurbanove bolo 29,3 stupňa C.