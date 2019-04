Chýbajúci vodovod je jedným z najväčších problémov obce

Na jeho vybudovanie chcú v Husinej využiť obecnú studňu.

29. apr 2019 o 7:39 TASR

HUSINÁ. Chýbajúci vodovod patrí medzi najväčšie problémy obce Husiná v Rimavskosobotskom okrese. TASR o tom informoval starosta Peter Fazekaš s tým, že jeho výstavba je nad finančné možnosti samosprávy, preto sa uchádzajú o prostriedky z grantovej výzvy.

"Máme obecnú studňu, z ktorej by sme chceli vodovodom zásobovať celú dedinu. Vodu z nej sme dali na rozbor a podľa výsledkov je pitná. Podali sme preto projekt do výzvy, týkajúcej sa rómskych komunít a čakáme, či budeme podporení dotáciou na výstavbu vodovodu," uviedol starosta s tým, že už odskúšali výdatnosť studne a podľa ich zistení by dokázala vodou zásobovať celú obec.

V súčasnosti v Husinej nie je podľa starostu na vodovod napojený ani jediný dom, z obecnej studne však vedie potrubie, ktoré zásobuje vodou čapy na piatich miestach v dedine. Hlavným zdrojom vody sú však podľa neho vlastné studne obyvateľov. "Máme tu však uličky, kde počas sucha viacerí ľudia vôbec nemajú vodu," podotkol Fazekaš.