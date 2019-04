V lučeneckom parku budú hľadať najkrajšieho psa

Prvý májový víkend spestrí v centre Novohradu atraktívna akcia.

29. apr 2019 o 20:03 Marcela Ballová

LUČENEC. Tradícia medzinárodnej výstavy psov v lučeneckom parku pokračuje. Aktuálne je naplánovaná na 4. – 5. mája. Opäť bude čo obdivovať, keďže uplynulé ročníky potvrdili záujem nielen domácich, ale aj zahraničných chovateľov.

Organizátori avizujú viacero kategórií. Návštevníci parku môžu štvornohých krásavcov obdivovať od 9.30 hod., kedy sa začne posudzovanie v kruhoch.

Prečítajte si tiež: Novohradčania mierili do parku. Bol plný šampiónov

Popoludní sú naplánované Veľká cena národných plemien, Najkrajší jedinci z neuznaných plemien FCI, Junior Handling, Najkrajší pár psov, Najkrajší mladší dorast, Súťaž o najkrajšiu chovateľskú skupiny, Najkrajší dorast (pes), Najkrajší dorast (sučka), Najkrajší veterán, Najkrajší jedinej z triedy čestnej, Súťaž o junior víťazov skupín FCI (nastupujúce jedince, ktoré získali CAJC), Súťaž o víťazov skupín FCI (nastupujúce jedince, ktoré získali BOB), Súťaž o najkrajšieho mladého psa výstavy JUNIOR BEST IN SHOW a Súťaž o najkrajšieho psa výstavy BEST IN SHOW.