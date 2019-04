Stavanie mája takmer pokazilo počasie

V Lučenci mali na stavanie mája pripravený bohatý kultúrny program, kvôli počasiu ho museli obmedziť, ale máj postavili.

30. apr 2019 o 19:29 Radovan Vojenčák

LUČENEC. Starodávnu tradíciu stavania májov si nectia len na vidieku aj v mestách. V Lučenci je podľa slov primátorky mesta symbolicky postavený jeden pre všetky ženy, dievčatá nielen súce na vydaj. V Lučenci má stavanie mája dlhoročnú tradíciu. Na utorok 30. apríla pripravili pracovníci samosprávy pri tejto príležitosti aj bohatý folklórny program za pomoci FS Ipeľ a detského FS Radosť. Žiaľ počasie nebolo tejto udalosti veľmi naklonené a približne necelú hodinu pred plánovaným stavaním sa na mesto spustil dážď.

Viaceré deti zo súboru Radosť tentoraz napriek svojmu názvu smutne odišli, pretože nemohli predviesť svoje umenie. Ale máj sa nakoniec krátko po 17:00 hod. predsa len staval aj za účasti viceprimátora Pavla Baculíka a primátorky mesta, Alexandry Pivkovej postavil. Ruku k dielu priložili dobrovoľní hasiči a členovia FS Ipeľ. Vrcholec mája stužkami vyzdobili prítomné folkloristky. Heligónkou a spevom sprevádzali jeho postavenie. Aj dážď sa nakoniec umúdril a dokonca pomedzi oblaky po samotnom postavení aj slnko nakoniec na chvíľu vykuklo.

„Pripomíname si to, My všetky ženy a dievky čakáme, že nám chlapci a muži postavia mája, samozrejme je to určené pre slobodné dievčatá, alej my ostatné by sme sa radi pridali a tak už tradične v predvečer 1. mája sa snažíme pre nás všetky bez ohľadu na stav ho postaviť. Dúfam, že každý kto okolo neho prejde si predsa len pripomenie túto tradíciu, ktorú v tomto meste chceme naďalej zachovávať, " povedal primátorka, Alexandra Pivková.

V Slovanskej kultúre sa máje, vtedy ešte malé stromčeky najskôr stavali z dôvodu želanej hojnosti priamo na domy. Neskoršie už, Ako veľké stromy pred domy v ktorých bolo dievča súce na vydaj.