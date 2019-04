Kouč Poltára neberie umiestnenie tragicky

Kolektív MVK si sezónu nepredĺžil. Spolupráca Poltára s Hnúšťou fungovala.

30. apr 2019 o 22:07 Július Geľo

POLTÁR. Družstvo MVK Poltár obsadilo v kadetskej súťaži (M – SR oblasť Stred) štvrté miesto. Zverenky trénera Borisa Dreisiga dosiahli 21 víťazstiev, prehrali 15-krát, získali 61 bodov. V súťaži účinkovalo desať tímov.

Poltárčanky začínali súťaž s úzkym kádrom, nemali spočiatku veľké oči. Po príchode piatich hráčok z VK Iskra Hnúšťa však kvalita tímu vzrástla a zákonite aj ambície. Bolo reálne bojovať o tretiu priečku, znamenajúcu účasť na semifinálovom turnaji M – SR.

“ Beriem to tak, že pracujeme s malým rozpočtom, mali sme obmedzený káder, čo sa týka počtu hráčok a hanbu sme si neurobili. „ Boris Dreisig, tréner MVK Poltár

„Napriek všetkému hodnotím túto sezónu v konečnom dôsledku aj pozitívne. Mali sme problémy, ktoré sa však obstojne potom vyriešili. Zaznamenali sme pred sezónou odchod viacerých dievčat. Päť Hnúšťaniek sa však zapracovalo do nášho kolektívu. Dievčatá sa spolu zohrali. Celkom fajn sme sa chytili. Vyzeralo to veľmi nádejne, aj čo sa týka postupových ambícií,“ uviedol kouč i predseda MVK Poltár Boris Dreisig. Na škodu veci bolo, že poniektoré hráčky málo trénovali.

„Potom to išlo k horšiemu. Kopili sa nám zranenia, tri mala nahrávačka Viktória Kocková. Najskôr to bol výron, potom problémy so zápästím a nakoniec aj s kolenom. Zrejme sa to prejavilo na našej hre, pretože aj tie dievčatá z Hnúšte boli