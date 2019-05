Niektorí lekári dvojročného Janka odpísali, no on statočne bojuje

Ján a Mária Mravíkovci so svojím synčekom.(Zdroj: Marcela Ballová)

FIĽAKOVSKÉ KĽAČANY. Kým novopečené mamičky sa pripravujú na radosti a bežné starosti, ktoré znamenajú príchod malého človiečika do rodiny, manželia Mravíkovci sa obávali o život svojho dieťatka. Vytúžený Janíčko sa narodil v termíne.

Počas Máriinho tehotenstva nič nenasvedčovalo tomu, že by mal byť chlapček zdravotne postihnutý. Akurát na svet hodlal prísť napred nožičkami, takže lekári zvolili cisársky rez. Netrvalo dlho a radosť vystriedal šok.

„Janíčko sa narodil v 38. týždni tehotenstva. Vážil 2750 gramov a meral 47 centimetrov. Takže mierami bežné bábätko. Avšak tesne po pôrode mi oznámili že má takzvané konské nohy. Vôbec som netušila, o čo ide,“ spomína mladá mamička. Vzápätí sa dočkala vysvetlenia. Jej synček má nožičky vybočené dovnútra a budú potrebné operácie.

Chvíle plné otázok

Konské nohy však zďaleka nie sú jedinou diagnózou, ktoré novorodeniatko trápila. Lekári diagnostikovali aj neurčitú neurologickú poruchu, hypotóniou, pseudobulbárny syndróm, hypomimickú tvár, strabizmus a obrnu pohľadu laterálne aj centrálny hydrokorticizmus. Janíčko, ktorý si sotva užíval prvé chvíle na tomto svete, mal stránky v zdravotnom zázname už bohato popísané.

„Boli to skutočne ťažké chvíle s množstvom otázok. Takéto ochorenia neboli zaznamenané v mojej ani manželovej rodine. Naše genetické vyšetrenia boli v poriadku. Na Janíčkove čakáme už dva roky, keďže z Košíc ich poslali na vyhodnotenie do Prahy,“ trpko podotkla Mária.

Chorobami bičované telíčko po dvoch týždňoch pobytu v spišskonovoveskej nemocnici skončilo v Košiciach, kde počas zavádzania nazogastrickej sondy skolabovalo. K tomu sa pridružil zápal pľúc a pneumotorax.

„Janíčka previezli na anestéziologicko-resuscitačné oddelenie, potom na jednotku intenzívnej starostlivosti. Boli to pre nás najhoršie chvíle v živote,“ hovorí Mária.

Mamička, ktorá sa na príchod svojho synčeka zodpovedne pripravovala, opustila brány nemocnice po štyroch mesiacoch. Domov si niesla bábätko, pripomínajúce handrovú bábiku. Lekári netušili, čo bude nasledovať.

„Doslova mi bolo povedané, že môžeme uvažovať aj o ústave, pretože z Janíčka aj tak nikdy nič nebude,“ pripomenula smutne osudom ťažko skúšaná žena.

Pomoc našli vo Viedni

Rovnako srdce zvieralo aj oteckovi Jánovi. Je zvyknutý zachraňovať ľudské životy, keďže je hasičom. Aj svojmu Janíčkovi veľmi chcel, no netušil ako. Pomoc napokon objavil na internete.

„Našiel som peckárov. Je to dobrovoľné mimovládne a nepolitické združenie, zoskupujúce rodiny s deťmi s diagnózou Pes equinovarus congenitus, teda takou, akú má aj náš Janíčko,“ hovorí Ján.

Dozvedel sa o špecialistovi vo Viedni, ktorý už pomohol mnohým malým pacientom. Janko mal už v tom čase jednu operáciu nožičiek za sebou, avšak nedopadla podľa očakávaní.

„V Rakúsku nám povedali, že bola prevedená príliš skoro. Nášho synčeka sa vo Viedni ujali a tentokrát to dopadlo oveľa lepšie,“ spomenula Mária.

Drahá liečba

Rodičia, zvyknutí chodiť na prechádzky s odsávačkou, pre ktorých je kyslíkový prístroj samozrejmou súčasťou domácnosti, sa nevzdávali. Rozhodli sa pre svojho synčeka urobiť všetko, čo je v ich silách. Nešetrili čas ani peniaze, no rýchlo zistili, koľko musia do zdravia svojho synčeka investovať a koľko im poisťovňa preplatí. Bol to obrovský nepomer.

„Len sadrovanie nožičiek stojí v Rakúsku 130 eur. Poisťovňa preplatí desať. Polhodinová konzultácia s lekárom vyjde vyše 100 eur. Na operáciu sme si museli pripraviť tri tisícky. Poisťovňa preplatila 790 eur,“ vyratúva starostlivý otecko.

Janíčkova liečba vytiahla z rozpočtu mladej rodiny do dnešného dňa približne 40-tisíc eur.

„Neľutujeme ani jeden cent, pretože vidíme, že Janíčko napreduje. Najmä pobyty v Adeli centre, kde týždeň vyjde na 1500 eur, mu prospievajú. Tamojší personál s ním urobil doslova zázraky. Naučil sa pekne držať hlavičku, je pohyblivý, javí záujem o predmety naokolo. Skutočne prosperuje,“ povedal Ján. Rodičia absolvovali so synčekom aj ozdravovacie pobyty v Bosne. Prospievajú mu na dýchanie, pretože chlapček má stále tracheostómiu.

Janíčka čaká ďalšia operácia

Kolotoč pobytov v nemocniciach sa zďaleka nedotočil. O pol roka budú Janíčka v Rakúsku opäť operovať. Tentokrát si na zákrok musia rodičia pripraviť sedemtisíc eur.

„Doposiaľ sme to zvládli vďaka dobrým ľuďom. Pomohli mi kolegovia, organizovali sa zbierky aj benefičný koncert. Každú pomoc si nesmierne vážime,“ pripomenul Ján.

Cesta mladej rodiny za zdravím ich milovaného synčeka je posiata bolesťou, obavami aj smútkom. Každý malý pokrok Janíčka im však do žíl vlieva novú nádej, je pre nich vzpruhou a dôkazom toho, že to, čo robia, má zmysel. Sú rozhodnutí náročný boj, aj vďaka podpore dobrodincov, doviesť do víťazného konca.