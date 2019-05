Zraz východného bloku lákal aj na "imperialistické" značky (+FOTO)

V Šuriciach sa stretli priaznivci veteránov na symbolickom otvorení sezóny.

1. máj 2019 o 18:43 Radovan Vojenčák

ŠURICE. Zraz auto aj moto veteránov nazvaný Zraz východného blokusa stal v Šuriciach už tradičnou prvomájovou akciou . Pôvodne sa malo jednať o kamarátsku akciu, kde sa pri grilovaní malo rozprávať o svojej vášni pre autá a motocykle, pri ktorých už po naštartovaní vzniká pocit výnimočnosti a hlavne očakávanie z blížiacej sa jazdy. V dobe sociálnych sietí sa však takáto akcia neutají a zrazu vlastný dvor nestačil náporu záujemcov.

„Behom dvoch týždňov sa prihlásilo toľko kamarátov, že mi bolo jasné, že musíme hľadať iné miesto, tak sme to rovno dali k priestranstvu pri obecnom úrade, už vtedy sme ho takmer zaplnili. Grilovali sme a spravili jazdu do Hajnáčky. Väčšina z nás mala autá aj motorky z éry socializmu, tak vznikol aj názov, hoci radi vždy uvítame aj vozidlá zo „Západu". Pokračovanie si vyžiadali sami účastníci a tak sme tu už siedmykrát," povedal Richard Mede, organizátor zrazu. Grilovanie už „padlo", ale spoločná jazda do neďalekej Hajnáčky sa stala tradičnou bodkou za každoročným stretnutím.

Na piate výročie zaviedli tombolu, kde bol prvou cenou moped Jawa 207.300 známy ako Babetta. Odvtedy je hlavnou cenou pravidelne.

„Väčšinou ju kúpime a zrenovujeme a nastriekame. Tohtoročná cena je moja vlastná, už sa proste doma nezmestila. Som majster na odbornom výcviku na Strednej odbornej škole vo Fiľakove, kde máme autoveterán krúžok, takže aj naši žiaci sa podieľajú na renovácii," prezradil organizátor.

Na zraz si jeho existenciu okrem motoristov z regiónu našli cestu aj zahraniční účastníci. Pravidelnými sú veteránisti z neďalekéhoho Maďarska. „Mali sme tu už aj niekoľkých z Čiech, najďalej však prišiel účastník z Nemecka. Registrovaných účastníkov mávame okolo 50 účastníkov na autách. Motocyklov sa zíde vždy okolo 15. Stali sme sa úvodným podujatím v regióne. Približne v strede je Fotrova kára v Lučenci a sezónu ukončujeme vo Fiľakove," uzavrel Mede.