Prvomájové derby ovládol Lučenec, arbitri často siahali do vrecka

V druhom dejstve sa do hry vkradla nervozita.

1. máj 2019 o 17:44 Róbert Rácz

MŠK Novohrad Lučenec – TJ Sklotatran Poltár 2:1 (1:1)

LUČENEC. Netradičný deň i začiatok výkopu. Svižný futbal, pekné góly, emócie na ihrisku i mimo neho a dovedna až jedenásť žltých kariet. Takto stručne možno charakterizovať dnešnú predohrávku 29. kola TIPOS III. ligy Stred. V derby na seba narazili regionálne a aj tabuľkovo nie veľmi vzdialení futbalisti MŠK Novohrad Lučenec a TJ Sklotatran Poltár.

Lepší vstup do zápasu mali zverenci domáceho trénera Csabu Tótha. Už v 5. min. rozvlnil Slaniniakovu sieť dravý mladík Mészáros, ktorý zužitkoval nezištnú prihrávku Budinského a z niekoľkých metrov prestrelil gólmana hostí. Vsietený gól domácich nabudil a vyburcoval k zvýšenej aktivite.

Po necelej polhodine hry sa o ďalšiu zmenu skóre opäť pokúšal strelec prvého gólu, ale na pretiahnutý center Tannhausera nedosiahol. O niekoľko minút neskôr sa do sľubnej šance dostal Jovanović, jeho hlavičke však chýbalo niekoľko centimetrov.

Prečítajte si tiež: Lučenčan si so Zvolenom siahol na bronz, chcel hrať o titul

V 43. min. pálil na opačnej strane Greško tesne vedľa Grujičićovej pravej žrde. Čo sa nepodarilo Greškovi, zariadil tesne pred polčasovým hvizdom Peševski. Po rýchlom autovom vhadzovaní a centrovanej lopte z ľavej strany si zachoval chladnú hlavu, loptu si prebral, zasekol obrancu domácich a z bezprostrednej blízkosti nedal lučeneckému brankárovi šancu.

Po zmene strán mali futbalisti poltárskeho Sklotatranu loptu viac na svojich kopačkách a hrali o poznanie lepšie než v prvej štyridsaťpäťminútovke. Vypracovali si viaceré šance, ktorým však chýbal dôraz v koncovke.

“ Nebol to ľahký zápas, ale naše víťazstvo bolo zaslúžené. „ Csaba Tóth, tréner Lučenca

S pribúdajúcim časom narastala aj nervozita z nerozhodného stavu. Ako na strane domácich, tak aj hostí. Túto skutočnosť demonštruje aj fakt, že z jedenástich žltých kariet ich bolo udelených až osem v druhom polčase.

Mierne zaspatých hráčov Lučenca dokonale prebudila rýchla, jednoduchá, no o to krajšia akcia zo 77. min. Pipíškov fantastický pas za obrannú líniu Poltárčanov dokonale využil striedajúci mladík Berky, ktorý využil čerstvé sily a svoju rýchlosť a chladnokrvne rutinérsky preloboval vybiehajúceho brankára hostí.

Prečítajte si tiež: Návrat armwrestlerov

Záverečná štvrťhodina už nepriniesla žiadne vyložené šance, ktoré by znamenali ďalšiu zmenu skóre. Gól dvadsaťjedenročného Róberta Berkyho, ktorý v minulosti obliekal aj dres poltárskeho Sklotatranu, sa tak ukázal ako víťazný.

Regionálne derby sa tak skončilo rovnakým skóre, ako aj augustové meranie si síl týchto dvoch celkov - 2:1. Tentokrát malo šťastnejší koniec pre lučenecký MŠK Novohrad.

Csaba Tóth, tréner Lučenca: „Do ďalšieho derby zápasu sme mali výborný vstup. V úvode sme dali rýchly gól, ale zas po ňom sme sa opäť akoby uspokojili podobne, ako v zápase proti Kalinovu. Napriek tomu sme si dokázali vypracovať dve čisté šance ešte do polčasu a na miesto toho, aby sme viedli 3:0, súper vyrovnal na 1:1 tesne pred polčasom. Opäť sme mali ťažký druhý polčas. Cez prestávku sme museli vymeniť Budinského kvôli zraneniu a tiež Trajkovského. Mali sme miernu prevahu v druhom dejstve, len sme sa nedokázali dostať do šancí. Napokon dobre hrajúci Berky, po peknej prihrávke Pipíšku, premenil svoju príležitosť a konečne sa nám podarilo naplno bodovať. Nebol to ľahký zápas, ale naše víťazstvo bolo zaslúžené. Budeme sa snažiť uhrať body aj v Krásne nad Kysucou.“