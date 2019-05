Revúcky okres je napriek ložisku magnezitu a lesom jedným z najchudobnejších

Na poslednom rokovaní krajského zastupiteľstva v Jelšave na to upozornili krajskí poslanci.

3. máj 2019 o 10:48 TASR

REVÚCA. Napriek tomu, že okres Revúca má pri meste Jelšava druhé najväčšie ložisko magnezitu na svete, patrí medzi najchudobnejšie regióny SR. V súvislosti so sociálno-ekonomickou analýzou okresu zo strany Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) na to upozornil primátor Revúcej a krajský poslanec Július Buchta na poslednom rokovaní Zastupiteľstva BBSK v Jelšave.

"Magnezit patrí medzi strategické suroviny. Táto surovina je natoľko strategická, že bez nej by sme ťažko existovali. Napriek tomu patríme medzi najchudobnejšie regióny na Slovensku," podotkol Buchta, podľa ktorého ide o paradox a je to na zamyslenie.

"Myslím si, že na to, čo tu máme, by sme naozaj nemali patriť medzi také chudobné regióny. Keď si vezmeme, že zalesnenosť okresu je 67 percent a my nemáme v okrese poriadny drevospracujúci podnik a riešime to v rámci najmenej rozvinutých okresov, tak je to tiež na zamyslenie," dodal.

Ako pokračoval ďalší poslanec BBSK za Revúcky okres Július Laššan, analýza je určitou štatistikou, ale chýbajú mu v nej načrtnuté vízie, ktoré by okres pohli dopredu. "Je poznačený vysokou mierou nezamestnanosti. Z analýzy vychádza, že dlhodobo nezamestnaných je u nás 12,5 percenta, čo je najviac v rámci celej SR," podotkol poslanec.

Upozornil tiež na vysoký podiel rómskeho obyvateľstva. "To sa, samozrejme, štatisticky neuvádza, ale je to fakt, pred ktorým si nemôžeme zakrývať oči," povedal Laššan s tým, že v niektorých obciach dosahuje podiel rómskych obyvateľov 60 až 70 percent. "Z toho nám potom vyplýva nízka vzdelanostná úroveň našich nezamestnaných, to znamená nízka konkurencieschopnosť na trhu práce," dodal.

Súvisiacim problémom je podľa Laššana i nedostatok pracovných príležitostí. "Na všetky posty, ktoré sú voľné, je niekoľko desiatok nezamestnaných, aj keď teraz sa situácia trošku zlepšuje," poznamenal.

Poslanci BBSK na návrh revúckych poslancov napokon prijali uznesenie, ktorým Úrad BBSK požiadali o podporu pri hľadaní riešení v oblasti sociálnych služieb a cestnej infraštruktúry, ako aj pri rozšírení služieb školskej plavárne v meste Revúca i pre širokú verejnosť, či zaoberať sa zriadením osvetového strediska v Revúcej.