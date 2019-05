Cinobanský kotlík bude tento rok ekologický

Tradícia obľúbenej súťaže v Cinobani pokračuje aj tento rok. Pripravený je atraktívny sprievodný program.

2. máj 2019 o 18:26 Marcela Ballová

CINOBAŇA. Kalendár podujatí v Novohrade už niekoľko rokov spestruje súťaž vo varení guľášu Cinobanský kotlík. Tradícia tejto atraktívnej akcie pokračuje aj túto sobotu (4. 5.), kedy bude dedina voňať kulinárskymi špecialitami, budú sa ňou niesť hlasy folkloristov. Okrem toho tamojšia samospráva prichádza s novinkou. Tentokrát bude podtón akcie ekologický.

„Na takýchto podujatiach sa vyprodukuje množstvo odpadu a všetci dobre vieme, v akom stave je naša planéta. Preto sme už minulý rok prišli s myšlienkou, že počas Cinobanského kotlíka by mohlo byť toho odpadu menej,“ informovala Ľubomíra Karmanová z cinobanského obecného úradu s tým, že vlani sa na podujatí guľáš podával v bambusových nádobách. V sobotu by to malo byť inak.

„Napadlo nás, že keby každý použil svoje misky, neboli by potrebné ani bambusové. Mimochodom, súťaž o najkrajšiu misku sa ujala a chceme z nej spraviť peknú tradíciu,“ podotkla Karmanová.

V Cinobani preto očakávajú, že návštevníci podujatia si na guľáš prinesú vlastné misky a lyžice. Najkrajšie misky neobídu naprázdno, pretože budú ocenené.

„Kto si prinesie vlastný pohár, môže si naliať vodu s citrónom, ktorá bude na rôznych miestach, tak, aby bola každému dostupná. Chceme ľuďom ukázať, že každý môže prispieť k ochrane prírody. Je len na ňom, ako sa tejto úlohy zhostí. Zo svojho života môže vylúčiť jednorazový riad alebo aj recyklovať, rovnako, ako naše šikovné dámy zo SiTerra a Mili obchodíku, ktoré počas módnej prehliadky predvedú krásne modely z recyklovaných materiálov,“ priblížila pracovníčka úradu.

Podujatie spestria stánky so zaujímavým tovarom, ohľaduplným k prírode aj tvorivé dielne. Nebude chýbať ani dobrá zábava, ku ktorej prispeje aj skupina TripleR z Lučenca.

„Zaspomíname si na česko-slovenské poprockové hity. Spoločne si ich nielen zaspievame, ale priestor bude aj pre tancachtivých návštevníkov,“ zakončila Karmanová.

Prezentácia súťažných družstiev je naplánovaná na pravé poludnie. Vzorky na hodnotenie budú odobraté o 16.00 hod. Mená víťazov zaznejú o 17.00 hod.