Projekty malých dedín málokedy uspejú, župa im chce pomôcť

Mnohé samosprávy už vynaložili na projekty tisíce eur. Neuspeli a tak rezignovali. Svedčí o tom aj prípad z Konrádoviec.

7. máj 2019 o 12:42 Marcela Ballová

BANSKÁ BYSTRICA. Malé dediny v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK), v ktorých žije do sto ľudí, sa nezapájajú do výziev. Pripravujú sa tak o možnosť čerpať eurofondy. Z obcí do tisíc obyvateľov sa do vyhlásených výziev zapojila necelá tretina. Župa im chce pomôcť.

Prečítajte si tiež: Lentvora. Dedina, kde ľudia nepotrebujú mobily, obchod ani krčmu

„Bude sa tak diať prostredníctvom Sekcie prípravy a implementácie projektov Rozvojovej agentúry BBSK (RA BBSK). Župa tak samosprávam pomôže priamo zorientovať sa v možnostiach, z ktorých výziev môže obec peniaze čerpať a tiež na aké projekty. S pomocou môžu počítať aj pri napísaní projektu, prípadne jeho implementáciou,“ informovala Marcela Glevická, hovorkyňa BBSK s tým, že obce, predovšetkým do tisíc obyvateľov, sa už môžu na spomínanú sekciu obracať.

Dediny sa s vypracovaním projektov trápia

Podľa župana Jána Luntera najmenšie dediny nemajú zamestnancov ani odborné schopnosti na to, aby podali projekt, ktorý má šancu uspieť.

„Často sú odrezané od možnosti čerpania významných mimorozpočtových zdrojov. Jednou z našich programových priorít bolo, že takýmto samosprávam pomôžeme, aby boli schopné peniaze získať,“ vyjadril sa predseda BBSK.

Prečítajte si tiež: Poproč vymiera, má však niečo, čo je pre ľudí z miest magnetom

Štatistika čerpania eurofondov malými obcami v BBSK je skutočne nelichotivá.