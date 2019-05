Na Slovensku otvorí brány viac ako sto múzeí a galérií

Napríklad Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote pripraví výstavu 14 verných replík rób cisárovnej Sissi.

7. máj 2019 o 15:15 SITA



BRATISLAVA .Slovenské múzeá a galérie sa k myšlienke otvoriť brány návštevníkom v netradičných hodinách pripoja aj tohto roku s pestrou programovou ponukou. V Medzinárodný deň múzeí 18. mája bude tak možnosť navštíviť zbierkotvorné inštitúcie vo viac ako sto lokalitách na celom

Slovensku. Verejnosti budú dostupné výstavy, autorské výklady, tvorivé dielne, animácie, prehliadky, premietania a ďalšie formy atraktívneho programu.

O obsahu podujatia Noc múzeí a galérií dnes (7. mája) informovali na tlačovej besede v sídle Slovenského národného múzea (SNM) v Bratislave organizátori Zväz múzeí na Slovensku (ZMS), SNM ako aj predstavitelia múzejnej obce. Cieľom podujatia je čo najviac a čo najzaujímavejšou formou prezentovať kultúrne dedičstvo ako aj význam jeho ochrany a uchovanie pre ďalšie generácie.

Hlavnou ideou podujatia Noc múzeí a galérií je propagácia zbierkotvorných inštitúcií. "Návštevníkom chceme poukázať, že našou úlohou nie je len zabávať a vystavovať, ale našou úlohou ako pamäťovej a fondovej inštitúcie je predovšetkým

ochraňovať, lebo vystavovať môžeme len ak máme plné fondy zbierkových predmetov a dokážeme sa o ne postarať. O tom sa môže verejnosť presvedčiť návštevou otvorených depozitárov v Historickom múzeu SNM, ktoré sídli na Bratislavskom hrade," podotkla námestníčka pre úsek odborných činností SNM

Gabriela Podušelová. Ďalej uviedla, že pripravili množstvo podujatí pre deti, napríklad hry na archeológa a pestrú paletu prednášok Prírodovedného múzea SNM. Z bohatej ponuky podujatí Podušelová upozornila návštevu hradu Červený Kameň, ktorý ponúkne rôzne aktivity. Návštevníkom odporúča pozrieť si podzemie tohto hradu.

Ponuka v Bratislave a okolí



V Bratislave a v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) pripravili program v takmer 40 múzeí a galérií. Na Primaciálnom námestí v Bratislave program odštartuje na budúcu sobotu 18. mája o 13:00, kde Múzeum mesta Bratislavy

pozýva na happening Ako sa hrali naši? Na dvoroch a na uliciach... Galéria Nedbalka slávnostne otvorí Dáždnikovú ulicu a výstavu Ladislav Mednyánszky. Galéria mesta Bratislava pripravila napríklad tvorivo-zábavnú pátraciu

prechádzku galériou pre rodiny s deťmi. Múzeum dopravy ponúkne výstavu 100 rokov lodiarstva v ČSR a na Slovensku, ale aj dielne, kde bude možné vyrobiť si dopravný prostriedok z hliny.

Novinkou v tomto roku je priestor CO KRYTu v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava, kde sa záujemcom predstaví výstava komixu KOMA v Bratislave. Z

programovej ponuky v BSK organizátori predpokladajú, že bude záujem o Príbeh vína v Malokarpatskom múzeu v Pezinku či o Mestské múzeum v Pezinku, ktoré prevedie po stopách grófov zo Svätého Jura a Pezinka. Schaubmarov mlyn v tomto meste ponúkne napínavú hru pre deti Niečo je na povale. V SNM -

Múzeu Ľudovíta Štúra v Modre tiež otvoria výstavy a Múzeum Michala Tillnera v Malackách bezplatne sprístupní pamiatky mesta - Pálffyovský kaštieľ, kryptu pod františkánskym kostolom či synagógu.



Múzeá a galérie v Bratislave a v BSK spolupracujú v rámci podujatia už tradične vďaka finančnej podpore kraja na prezentačných aktivitách. Ako na tlačovej besede informovala koordinátorka podujatia pre Bratislavu a BSK Zuzana Vášáryová, pre návštevníkov pripravili programovú brožúru a zdieľajú spoločné vstupné. Platí sa len v prvej navštívenej inštitúcii tri eurá na osobu, deti do desať rokov majú vstup zadarmo. "Snažíme sa, aby ťažisko programu bolo od 15:00 do polnoci. V brožúrke, ktorú sme pripravili, poskytujeme návod, ako sa návštevníci môžu prepravovať medzi inštitúciami. Doprava je bezplatná a posilnená. Ako cestovný lístok postačí vstupenka na podujatie, ktorú je možné zakúpiť si aj priamo vo vlaku," uviedla.

Aj v regiónoch zaujímavé výstavy

V regiónoch sa múzeá a galérie orientujú predovšetkým na prezentáciu špecifík jednotlivých regiónov - ukážky remesiel, tvorivé dielne pre všetky vekové skupiny

návštevníkov či ukážky ľudových zvykov. "Podľa mňa bude zaujímavé Múzeum Betliar, ktoré sprostredkuje stredoveké hry a kaštieľ v nočných podmienkach s osvetlením, pričom vyvrcholením bude ohňostroj. Takisto bude pestrý program v

Košiciach, kde Slovenské technické múzeum pripravilo 100 rokov s Fordom T-O. Legendárne auto bude prezentovať spolu s ďalšími veteránmi značky Ford.

Košické Múzeum letectva sprístupní vládny špeciál TU - 154," priblížil Márian

Majerník zo Zväzu múzeí Slovenska. Dodal. že väčšina inštitúcií ponúka program za minimálne vstupné alebo celkom zadarmo. Podľa neho bude zaujímavá aj výstava Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote 14 verných replík rób cisárovnej Sissi.



Na Slovensku tretia májová sobota patrí Noci múzeí a galérií už 15. rok. Viac informácií o podujatiach Noci múzeí a galérií je na www.snm.sk a ww.nmag.sk.