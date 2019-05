Partia nadšencov pripravila podujatie z ktorého niektorí museli uniknúť

Prvýkrát si na ňom mohli okrem iných skúšok testujúcich ľudské zmysly vo Fiľakove vyskúšať únikovú izbu.

9. máj 2019 o 15:34 Radovan Vojenčák

FIĽAKOVO. Na výročie ukončenia druhej svetovej vojny sa konajú väčšinou pietne akcie spojené s kladením vencov, no partia mladých nadšencov z Fiľakova zoskupená pod názvom Bunker team pripravila originálnejšie podujatie pri tejto príležitosti. Pomenovali ho Bunker day. V stredu 8. mája za zvuku poplachovej sirény otvorili na Šávoľskej ceste dvere protileteckého krytu niekdajších priemyselných závodov. V niektorých z nich pripravili niekoľko zaujímavých skúšok v podobe útoku na viaceré ľudské zmysly.

„Sprístupnený železobetónový nadzemný kryt postavili v roku 1944 predovšetkým pre úradníkov priemyselných závodov. Nachádza sa v ňom 21 miestností, ktoré v prípade náletu na mesto mohli ukryť až 500 ľudí. Má tri vchody zabezpečené tlakovými a plynotesnými dverami," informoval Marian Mesiarik, z Bunker teamu. Dodal, že kedysi mal kryt na streche približne jeden meter hrubú vrstvu zeminy. Fungoval ešte aj v časoch tzv. studenej vojny keď slúžil ako kryt civilnej ochrany a "továrenský" červený kríž tam mal uskladnené veci. Mnoho ďalších zaujímavosti aj o ďalších miestnych krytoch sa podozvedali návštevníci na prednáške, ktorá odznela v rámci programu.

Ďalší osud krytu, v ktorom sa konala zážitková akcia je nejasný. „Myslím, že by ho majiteľ chcel predať. Dalo by sa s tým veľa vecí spraviť, ale treba na to veľké financie nakoľko do celého krytu dosť zateká. Postupné znehodnocovanie stavby začalo takmer už pred tridsiatimi rokmi," dodal Mesiarik

Uniknúť môžu len tí čo budú spolupracovať