Trest 25 rokov pre násilníka podľa zásady trikrát a dosť

Doteraz bol deväťkrát súdne trestaný a odsedel si spolu 26 rokov.

9. máj 2019 o 16:44 SITA

BANSKÁ BYSTRICA.Na trest odňatia slobody 25 rokov odsúdil dnes senát Okresného súdu v Banskej Bystrici 58-ročného Jozefa B. z Fiľakova. Uznal ho za vinného z obzvlášť závažného zločinu znásilnenia maloletého dievčaťa, jeho vydierania a ublíženia na zdraví. Konanie Jozefa B., ktorý sa k skutkom priznal v rozsahu obžaloby, posudzoval súd podľa zásady trikrát a dosť. V minulosti ho odsúdili za lúpež, ublíženie na zdraví a za opakované znásilnenie. Rozsudok nie je právoplatný, obhajca sa voči verdiktu odvolal, prokurátor sa opravného prostriedku vzdal.



Ani nie 15-ročnú Lenku znásilnil Jozef B. v máji a v júni minulého roku. Po čine dievčaťu povedal, že ak to niekomu povie, zabije jej mamu a synovca. Dievča utrpelo posttraumatickú stresovú poruchu, ktorá si vyžiadala okamžitú psychiatrickú liečbu a trvajúcu starostlivosť psychiatrov a psychológov. Preto Jozefa B. obžalovali za obzvlášť závažný zločin znásilnenia dieťaťa, jeho vydierania a ublíženia na zdraví.



V úvode pojednávania sudca prečítal list obžalovaného, ktorý žiadal vymeniť obhajcu, pretože neplnil jeho pokyny, nenavrhoval dôkazy. Po rozhovore s advokátom nakoniec svoj návrh vzal späť. Po poučení predsedom senátu Jozef B. priznal vinu podľa obžaloby, preto sa dokazovanie vykonávalo iba v súvislosti s trestom. Podľa zákona za takéto konanie mohol súd poslať Jozefa B. do väzenia na doživotie podľa zásady trikrát a dosť.

Bol doteraz deväťkrát súdne trestaný a odsedel si spolu 26 rokov. Okrem iného za lúpež, ublíženie na zdraví a za opakované znásilnenie, Z posledného výkonu trestu sa vrátil pred ôsmimi rokmi. Znalci nezistili u neho duševnú chorobu ani poruchu, ktorá by ovplyvnila jeho protiprávne sexuálne konanie. Podľa nich nie je delikvent pre spoločnosť v tomto smere nebezpečný.



Prokurátor v záverečnej reči navrhol uložiť trest odňatia slobody na 25 rokov so zaradením v najprísnejšom väzení a trojročný ochranný dohľad. Nepožadoval doživotný trest vzhľadom na priznanie Jozefa B., jeho vek, stanovisko znalcov a skutočnosť, že od posledného výkonu trestu uplynulo osem rokov, počas ktorých obžalovaný nespáchal trestný čin. Obhajca Jozefa B. sa odvolal, pretože podľa neho každý trest nad päť rokov je pre jeho klienta doživotím. Svoje stanovisko k trestu musí obhajoba predložiť súdu do pätnástich dní.



Pojednávanie museli na dve hodiny prerušiť, pretože anonym oznámil uloženie bomby na súdoch.