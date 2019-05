Originálna módna prehliadka oživí Dobšinského rozprávky

Ivana Jackuliaková: Tentokrát to nebude len o krásnych mladých dievčatách, ale aj hudbe, tanci, speve, tajomne, skrátka o všetkom, čo k rozprávkam patrí.

11. máj 2019 o 18:18 Marcela Ballová

RIMAVSKÁ SOBOTA. Známa tvorkyňa originálnych a najmä kvitnúcich doplnkov z Rimavských Zalužian prichádza s originálnym nápadom. Čoskoro nadobudne reálne kontúry.

Šikovnú IT-čkárku, ktorá je na jarmokoch a rôznych podujatiach neprehliadnuteľná svojimi partami, už po niekoľkýkrát inšpirovali rozprávky. Aktuálne Pavla Dobšinského. Vďaka nej a tiež zásluhou Veroniky Mojžišovej a Milany Jutkovej ožije Rimavská Sobota Muškami. Tak sa totiž volá rozprávková módna prehliadka.

Prečítajte si tiež: Šikovnú IT-čkárku inšpirovala aj Alžbetka z Jakubiskovej Perinbaby

„Záujem o život našich predkov, tradície a folklór v poslednom čase narastá. Je to skvelé, no stále tvrdím, že nie to pravé orechové. Vadia mi najmä hlavy sklonené nad mobilmi, hodiny strávené na sociálnych sieťach. Rada spomínam na časy, keď sme ležali pod perinami a s otvorenými ústami dychtivo počúvali rozprávky, ktoré nám čítali rodičia alebo starkí,“ priblížila Ivana Jackuliaková s tým, že práve tieto spomienky chce pretaviť do svojej tvorby.

„Chcem aspoň na chvíľu zastaviť tento nešťastne uponáhľaný svet, spojiť všetky vekové kategórie a ponoriť ich do ríše fantázie,“ podotkla. Pripomenula, že atmosféru podujatia bude umocňovať aj fakt, že práve v kraji, v ktorom sa bude konať prehliadka, žil rozprávkar Dobšinský.

Mušky

Akcia má zaujímavý názov – Mušky. Ivana tvrdí, že premýšľala o niečom jednoduchom a najmä výstižnom. „

Projekt sme chceli pomenovať tak, aby sme vystihli hlavnú myšlienku. Práve pri slove mušky to prišlo. Každý si síce môže predstaviť niečo iné, keďže sú rybárskej aj vínne mušky,“ dodala s úsmevom.

Vysvetlila, že v tomto prípade ide o čarovné mušky, ktoré majú rozprávkovú moc.

„Tiež majú ďalšiu symboliku, ktorá sa viaže k regiónu Gemera. Mušky v tunajšom nárečí znamenajú pehy, no a pehy sú predsa bozky od anjela, sú hviezdy na nočnej oblohe žiariace na tvárach ľudí, sú rozkošné. A ako spieva Sima Martausová spolu s Richardom Mü llerom v pesničke Svätojánske mušky: „svetlom nám budú mušky svätojánske, buďme dôkazom, že sa dá v každom veku naivne, detsky prekračovať rieku ...“

Tentokrát to bude iné

Podľa slov Jackuliakovej vstúpili s Mojžišovou a Jutkovou do projektu s nasadením a presvedčením, že dokážu niečo skutočne rozprávkové a blížiaca sa módna prehliadka bude originálna.

„Od bežných, na ktoré sme zvyknutí, sa bude líšiť. Tentokrát to nebude len o krásnych mladých dievčatách, ale aj hudbe, tanci, speve, tajomne, skrátka o všetkom, čo k rozprávkam patrí. Moja a Veronikina tvorba rozprávkových párt, čeleniek a odevov sa na chvíľu spojí a dokáže, že rozprávka je studnicou múdrosti, poučenia, morálnych hodnôt, skrátka národným pokladom,“ zakončila šikovná IT-čkárka.

Dejiskom módnej prehliadky bude 24. mája estrádna sála Domu kultúry v Rimavskej Sobote. Začiatok je naplánovaný na 18.00 hod.