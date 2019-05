SAM automotive už má investora, aktuálne sa rozhoduje o závode vo Veľkom Krtíši

Závod vo Veľkom Krtíši mal pôvodne spustiť výrobu v lete 2018. Investícia sa však oddialila pre problémy materskej spoločnosti.

14. máj 2019 o 18:21 TASR

VEĽKÝ KRTÍŠ. Nemecká spoločnosť SAM automotive, ktorá buduje závod vo Veľkom Krtíši, má nového investora. Stal sa ním čínsky Fuyao. Slovenský závod by tak podľa informácií vedenia firmy mal začať realizovať svoje pôvodné plány, respektíve ešte sa posilniť.

"Spustili sme testovaciu výrobu a pripravujeme sa na oficiálne dodávky výrobkov zákazníkom," uviedol pre TASR vedúci závodu spoločnosti SAM automotive Slovakia Imrich Czére.

V týchto dňoch sa podľa neho uskutočňuje hodnotenie slovenského projektu. "Vyzerá to pozitívne a behom krátkej doby by mal byť projekt potvrdený alebo dokonca rozšírený," konštatoval Czére. V závode vo Veľkom Krtíši momentálne pracuje 51 ľudí. "Sme stále v tréningu a očakávame na oficiálne schválenie OEM zákazníkmi - Volkswagen, Audi. Potom by sme mali začať rásť," dodal.

Závod vo Veľkom Krtíši mal pôvodne spustiť výrobu v lete 2018. Investícia sa však oddialila pre problémy materskej spoločnosti, jej reštrukturalizáciu a očakávaný vstup nového investora do skupiny.

Výrobca automobilových komponentov SAM automotive má podľa plánu, ktorý zverejnil pri ohlásení investície vlani na jar, postupne vo Veľkom Krtíši zamestnať viac ako 800 ľudí. Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese bola pri tom v decembri 2018 na úrovni siedmich percent a počet disponibilných uchádzačov o prácu bol viac ako 1500.

Výrobné priestory vo Veľkom Krtíši sú už pripravené. Celkovo však projekt predpokladá závod o rozlohe približne 30.000 štvorcových metrov, čo si vyžaduje ďalšiu výstavbu. SAM automotive production patrí do skupiny SAM automotive Group, ktorú tvoria štyri výrobné spoločnosti (tri v Nemecku a jedna v Mexiku). Spoločnosť je svetovým dodávateľom exteriérových hliníkových komponentov pre výrobcov automobilov.

Závod vo Veľkom Krtíši by mal byť zameraný na výrobu hliníkových dverových líšt a strešných nosičov pre automobily. Medzi odberateľov slovenského závodu majú patriť predovšetkým spoločnosti VW Slovakia, Audi a Mercedes Benz Maďarsko. Spoločnosť by mala na Slovensku preinvestovať 33 miliónov eur, slovenskú vládu pri tom požiadala aj o investičný stimul.