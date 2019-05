Sedemdesiatročná Lučenčanka, ktorej vymenili kĺb tvrdí, že jej liekom je cvičenie

Aktívnej seniorke sa venuje Miroslav Bodnár, úspešný odchovanec lučeneckej atletiky. Mladý tréner musí svoju zverenkyňu veľakrát krotiť.

15. máj 2019 o 18:53 Marcela Ballová

LUČENEC. Napriek tomu, že už oslávila sedemdesiatku, nedá na cvičenie dopustiť. Štyrikrát do týždňa jej kroky smerujú do fitnescentra, kde sa vôbec nešetrí. A to aj napriek tomu, že pred vyše dvoma rokmi jej lekári vymenili bedrový kĺb.

Eva Hoferová, ktorú rodina a známi familiárne oslovujú Daduša, tvrdí, že pohyb je pre ňu liekom na telo a balzamom na dušu. „Najradšej by som vo fitku trávila každý deň,“ povedala s úsmevom sympatická Lučenčanka.

Najprv hľadala výhovorky

Aktívnu seniorku dohnala k myšlienke vrátiť sa k aktívnemu pohybu spomínaná operácia.

„Mala som veľké bolesti, ťažko som chodila, obmedzila som pohyb a tak som pribrala,“ spomína pani Evka. K aktivite ju napokon primäl jej vnuk Matej Halaj, úspešný atlét a aktuálne kondičný tréner basketbalistiek pražskej Slávie.

Starkú zveril do rúk svojho kamaráta, rovnako úspešného odchovanca lučeneckého atletického klubu MAC Redox Miroslava Bodnára.

„Veruže som sa spočiatku pätila. Hľadala som rôzne výhovorky typu, že si nemám čo do fitka obliecť,“ zasmiala sa dôchodkyňa. Odmietavý postoj však trval len dva týždne. Od januára je pravidelnou návštevníčkou centra MAX Fitness a jej stav sa rapídne zlepšil.

„Tréner Mirko ma naučil krásne chodiť, naordinoval mi cviky a skutočne to prináša požadovaný efekt. Už po pár dňoch som sa začala lepšie cítiť, som oveľa ohybnejšia a tabletky na bolesť sú minulosťou. Niekedy Mirkovi hovorím, že už potrebujem poriadny tréning, nie len taký čajový,“ smeje sa Evka s tým, že pohyb odporúča každému seniorovi.