Vodič unikal polícii, havaroval a ušiel

Keď hliadka zastavila na mieste nehody bola v aute už len 31-ročná Lučenčanka.

15. máj 2019 o 20:04 Marcela Ballová

ZVOLEN/LUČENEC. Políciu zamestnal nezodpovedný vodič. Nezastavil, na výzvy nereagoval, počas unikania hliadke jazdil v protismere. Napokon ho zastavil stĺp. Podľa vyjadrenia polície sedel za volantom muž , ktorý nemá vodičský preukaz. Zákaz viesť motorové vozidlá v minulosti viackrát porušil.

„Nehoda sa stala v utorok 14. mája po 20.00 hod. vo Zvolene. Vodič vozidla VW Passat jazdil po ceste I/16 v smere od Žiaru nad Hronom na Lučenec. Pre spáchanie priestupku bol zastavovaný hliadkou polície. Na jej výzvy nereagoval a začal unikať v smere jazdy do Zvolena, pričom jazdil v protismere," informovala polícia prostredníctvom sociálnej siete s tým, že počas riskantnej jazdy v protismere vodič na deliacom ostrovčeku, nachádzajúcom sa medzi Neresnickoj cestou a cestou I/16 narazil do dopravného značenia, vzápätí prednou časťou vozidla aj do stĺpa verejného osvetlenia.

„Vodič z miesta nehody ušiel. Vozidlo nechal otvorené. Keď hliadka zastavila na mieste nehody, zistila, že sa v aute nachádza spolujazdkyňa - 31 ročná Lučenčanka. K zraneniam osôb pri nehode nedošlo," píše sa ďalej v statuse na sociálnej sieti.

Polícia potvrdila, že meno muža, ktorý mal v čase nehody sedieť za volantom, už pozná.

„Malo by ísť o muža, ktorý nie je držiteľom vodičského oprávnenia a ani ním nikdy nebol. V minulosti už mal niekoľkokrát uložený zákaz viesť motorové vozidlo. Opakovane ho porušil."

Dopravná nehoda je v štádiu vyšetrovania.