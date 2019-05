Péter končí vo Švédsku

V závere mája by malo byť známe, kde bude pingpongista z Novohradu zarezávať v novom ročníku.

16. máj 2019 o 11:56 JÚLIUS GEĽO

LUČENEC. Stolný tenista Ingemar Péter si odkrútil tretiu sezónu vo švédskom Köpings BTK. Jeho družstvo sa však neudržalo v druhej najvyššej súťaži.

„Bohužiaľ, po minulom ročníku opustili náš káder dvaja hráči a nedokázali sme ho adekvátne doplniť. Vedeli sme, že bude veľmi ťažké zachrániť sa. Bojovali sme o udržanie sa do posledného kola, ale nakoniec sa nám to nepodarilo. Okrem mňa pravidelne bodoval slovenský spoluhráč Tomáš Kopányi. Dvaja hráči ale nemôžu zachrániť klub v druhej lige. Chýbal nám jeden hráč, ktorý by nás dopĺňal,“ vyjadril sa odchovanec STK Lučenec-Kalinovo.

Ingemar mal pozitívnu bilanciu vo dvojhre. „Zaznamenal som pätnásť víťazstiev a jedenásť prehier. Súťaž bola oveľa kvalitnejšia v porovnaní s predchádzajúcou sezónou. Určite mohla byť tá bilancia ešte o niečo lepšia,“ podotkol starší z bratov Péterovcov.