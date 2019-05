V tíme vicemajstra vládne spokojnosť so sezónou

Ročník 2018/19 bol pre futsalový Mimel Lučenec opäť strieborný.

16. máj 2019 o 15:23 Jozef Mikuš

LUČENEC. Tím Mariána Berkyho vo finále podľahol bratislavskej Pinerole 0:3 na zápasy a stal sa slovenským vicemajstrom. Hoci vo finálových zápasoch im k víťazstvu veľa nechýbalo, v klube extraligistu z centra Novohradu sú spokojní.

„Chceli sme siahnuť na titul. Veľa nám k tomu nechýbalo. Zápasy boli vyrovnané, ale Pinerola bola o krôčik lepšia. Napriek tomu sme spokojní,“ zhodnotil tréner Marián Berky.

Prezident klubu: Na "keby" sa nehrá

Mimel v play-off porazil Banskú Bystricu aj žilinský Makroteam. V základnej časti zo 16 zápasov vyhral 14, raz remizoval s Makroteamom a raz podľahol úradujúcemu šampiónovi z Pineroly.

„Vhodne sme doplnili káder, no tím nebol úplne zdravotne fit. Aj to ovplyvnilo finále, ktoré bolo o maličkostiach. Ani jeden duel nebol jednoznačný. Zo základnej časti máme dobré čísla. Škoda remízy so Žilinou, ktorá nás obrala o prvenstvo v základnej časti. Možno by finále malo iný obraz. Aj taký je šport a na „keby“ sa nehrá,“ skonštatoval prezident klubu Milan Kamenský.

Porozprávajú sa aj o skladbe mužstva

V klube sa momentálne venujú analýze celého ročníka. Jej výsledkom bude aj zhodnotenie výkonnosti jednotlivých členov kádra.