Aktuálnymi zámermi Husinej sú zateplenie kultúrneho domu či výstavba plota

Chcú ich financovať z grantu i vlastných zdrojov.

18. máj 2019 o 13:57 TASR

HUSINÁ. Zateplenie kultúrneho domu a výstavba oplotenia za školskou budovou sú dva z aktuálnych investičných zámerov samosprávy obce Husiná v okrese Rimavská Sobota. TASR o tom informoval starosta Peter Fazekaš, podľa ktorého chcú tieto akcie financovať z grantu i vlastných zdrojov.

"Za školou máme obytný dom a potrebovali by sme tam postaviť aj nový plot. Na tento účel sa granty veľmi nedajú čerpať, ale zabezpečíme to z vlastných zdrojov. Mali by sme sa pri tom zmestiť do nejakých 3000 eur," uviedol Fazekaš s tým, že práce vykonajú zamestnanci obce aj pracovníci na aktivačných prácach.

Druhým zámerom samosprávy je zateplenie a zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu, na čo už obec podala projekt. "Zatiaľ nevieme, či budeme podporení, ale máme to prisľúbené," avizoval starosta.