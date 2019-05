Štyri kovy Junioru z Bardejova

Novohradčania o cenné kovy bojovali v silnej konkurencii takmer 800 pretekárov z 13 krajín.

17. máj 2019 o 7:31 Jozef Mikuš

LUČENEC. Dve zlaté, jedno striebro a jeden bronz. Taká je bilancia džudo klubu Junior Lučenec, ktorý sa v začiatkom mája (4. 5.) predstavil na medzinárodnom turnaji v Bardejove.

Sestry Laura a Nina Drugdové štartovali v kategórii mini do 30 kg. V Bardejove sa viac darilo Laure, ktorú zastavili až vo finále a získala striebro. Nina prehru z úvodu napravila v opravách, no na boj o bronz jej už neostali sily a skončila piata. V rovnakej váhe, no medzi chlapcami, Max Mező prehral v semifinále a následne aj v boji o bronz a skončil piaty.