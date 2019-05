Štrbová s Dubovcovou v Brazílii do play-off z druhého miesta

Slovenky vo štvrtok vybojovali jednu výhru a jednu prehru.

17. máj 2019

ITAPEMA. Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová sa na tohtotýždňovom turnaji World Tour 2018/2019 kategórie Four stars v brazílskej Itapeme (15. - 19. mája) predstavia v 1. kole play-off, svoje súperky pre piatkový duel vyraďovacej fázy spoznajú neskôr.

Slovenky nasadené ako dvadsiate tretie vo štvrtok v základnej G-skupine vybojovali jednu výhru a jednu prehru. V súboji 2. kola "géčka" o priamy postup do osemfinálového 2. kola play-off Slovenky podľahli americkým sedmičkám podujatia Sare Hughesovej a Summer Rossovej tesne 1:2 (-15, 20, -11).

V 1. kole G-skupiny si predtým slovenské reprezentantky kvalitným výkonom poradili 2:0 (16, 18) s domácimi turnajovými desiatkami Bárbarou Seixasovou De Freitasovou a Fernandou Alvesovou.



Skúsená 32-ročná Bárbara po boku Ágathy Bednarczukovej získala striebro na olympijských hrách 2016 v Riu de Janeiro aj zlato na majstrovstvách sveta 2015 v Holandsku, v brazílskom finále svetového šampionátu pred štyrmi rokmi zdolala aj svoju 33-ročnú aktuálnu spoluhráčku Fernandu.

Pre Slovenky, ktoré bojujú o účasť na OH 2020 v Tokiu, to je tento rok už tretí mimoriadne cenný skalp - v januári v holandskom Haagu zdolali Kerri Walshovú Jenningsovú, trojnásobnú víťazku OH a trojnásobnú majsterku sveta, v úvode mája v malajzijskom Kuala Lumpur zas Nemku Lauru Ludwigovú, úradujúcu olympijskú (2016) aj svetovú šampiónku (2017).



World Tour 2018/2019 v plážovom volejbale - Four stars - Itapema (Braz.) - G-skupina - štvrtok:

1. kolo: Bárbara Seixasová De Freitasová, Fernanda Alvesová (Braz.-10) - Natália Dubovcová, Andrea Štrbová (SR-23) 0:2 (-16, -18).

Sara Hughesová, Summer Rossová (USA-7) - Ingrid Lundeová, Oda Johanne Ulvesethová (Nór.-26) 2:0 (16, 10).



2. kolo - o priamy postup do osemfinále: Sara Hughesová, Summer Rossová (USA-7) - Natália Dubovcová, Andrea Štrbová (SR-23) 2:1 (15, -20, 11).