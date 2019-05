Mesto plánuje pokračovať rozsiahlej rekonštrukcii škôlky

Fiľakovská samospráva požiadala o dotáciu z Enviromentálneho fondu.

17. máj 2019 o 9:48 Marcela Ballová

FIĽAKOVO. Fiľakovská samospráva investovala do zvýšenia kapacity materskej školy na Daxnerovej ulici. Výmeny sa dočkala aj časť okien a dverí. Aktuálne mesto požiadalo o dotáciu z Enviromentálneho fondu. Chce znížiť energetickú náročnosť budovy.

„Na tento účel mesto žiada vyše 152-tisíc eur. V rámci nového projektu sa majú na jednej časti budovy vymeniť zvyšné okná a dvere, zateplí sa fasáda aj strecha,“ potvrdila Klaudia Mikuš Kovácsová, hovorkyňa mesta s tým, že v prípade schválenia projektu budú stavebné práce prebiehať od júla do októbra tohto roku.

Budú hľadať možnosti aj na rekonštrukciu bloku A

Projekt, vďaka ktorému by škôlka podstúpila výraznú rekonštrukciu, podala samospráva v apríli. Objekt bol odovzdaný do užívania v roku 1990. Tvoria ho bloky A a B.

Materská škola na Daxnerovej ulici vo Fiľakove. (zdroj: Klaudia Mikus Kovácsová)

„Predmetom spomínaného projektu je blok B, zložený z dvoch funkčných častí. V dvojpodlažnej sú situované triedy materskej školy, šatne, kuchyňa a hygienické priestory. V prízemnej sa nachádzajú administratívno – hospodárske priestory,“ priblížil Attila Agócs, primátor Fiľakova a zdôraznil, že po úspešnej realizácii tohto projektu budú hľadať aj možnosti na rekonštrukciu bloku A.

„Avšak už toto leto vymeníme všetky staré okná aj na budove A. Použijeme na to 25-tisícovú dotáciu z minuloročného výjazdového rokovania vlády vo Fiľakove,“ upresnil Agócs.

Vyššia kapacita škôlky

Čo sa týka projektu, na bloku B chcú zatepliť obvodové steny, strechu a vymeniť ostávajúce staré dvere a okná.

„Zvyšnú časť mesto vymenilo uplynulých rokoch z vlastných zdrojov a v rámci projektu, v ktorom zvýšilo kapacitu škôlky o 20 detí. Celkové náklady na projekt sú o výške vyše 184-tisíc eur,“ pripomenul primátor.

Znamená to, že 32-tisíc by investovalo mesto. Podľa Agócsa by sa z týchto peňazí hradili menšie práce, akými sú vytvorenie spevnených plôch, demontáž a montáž parapetných dosiek, mreží a rebríkov, markízy, sieťky proti hmyzu, žalúzie odstránenie starých náterov z kovových doplnkových konštrukcií a ich nové nátery, demontáž a montáž exteriérových svietidiel a ďalšie.

Zníženie emisií

Primátor poukázal aj na fakt, že realizáciou projektu by sa dosiahlo zníženie emisií skleníkových plynov o približne 59 percent.

„Popri znížení energetickej náročnosti znížime tiež emisie CO2 o 12 ton za rok. Projekt teda nebude mať vplyv len na hospodárenie mesta, trvalo udržateľné hospodárenie s energiami či komfort pre deti a pedagógov, ale prispeje aj k ochrane životného prostredia,“ zakončil Agócs.