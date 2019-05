Triumf trojlístka Soboťanov

Natália Gažiová, Ladislav Danyi a Adam Ďurica si vybojovali v domácom prostredí turnajový primát.

17. máj 2019 o 14:00 JÚLIUS GEĽO

RIMAVSKÁ SOBOTA. Medzinárodná Veľká cena mesta Rimavská Sobota v džude napísala svoju 43. kapitolu. Na tradičnom podujatí sa nestratili ani pretekári TJ Mladosť Relax Rimavská Sobota.

Do zoznamu víťazov sa zapísali dvaja, a to zhodne v kategórii mini. V hmotnosti do 46 kg kraľoval Ladislav Danyi a vo váhe do 50 kg sa tešil z prvenstva Adam Ďurica. Sedem zástupcov Mladosti obsadilo druhé miesto: Natália Golianová (super mini do 20 kg), Ester Csernoková (super mini do 22 kg), Lea Megelová (super mini do 27 kg), Jakub Durec (mini do 42 kg), Martin Zvara (mladší žiaci do 38 kg), Anton Müller (mladší žiaci do 46 kg) a Martin Očenáš (mladší žiaci nad 65 kg).

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Osem medailí do Katsuda

Na tretej priečke sa ich umiestnilo osem: Olívia Martinková (super mini do 27 kg), Martin Molnár (super mini do 22 kg), Natália Kissová (mladšia žiačka do 36 kg), Bibiana Očenášová (mladšia žiačka do 52 kg), Dominik Štúrik (mladší žiaci do 38 kg), Filip Ďurčo (starší žiaci do 34 kg), Kornel Bodor (starší žiaci do 42 kg) a Lukáš Zvara (starší žiaci do 52 kg).

„Turnaj prebehol veľmi hladko. Štartovalo na ňom 552 pretekárov, ktorí boli z jedenástich štátov. Prvýkrát sa na podujatí predstavili súťažiaci z Bosny a Hercegoviny. Na MVC malo zastúpenie 60 klubov. Zaznamenali sme pozitívne reakcie na tento ročník. Zúčastnení vraveli, že sa u nás veľmi dobre cítili. Získali sme iba dve zlaté medaily. Ani v kategórii mini a rovnako ani vo vekových kategóriách mladších či starších žiakov sme sa nedostali v súťaži družstiev na pódiové pozície,“ uviedol predseda oddielu džuda TJ Mladosť Relax Rimavská Sobota Jozef Nociar.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Štyri kovy Junioru z Bardejova

Najväčším želiezkom v ohni Lokomotívy Rimavská Sobota bola staršia žiačka Natália Gažiová (do 44 kg), čo aj potvrdila. Na tatami nenašla premožiteľku a získala zlato. Do rovnakého oddielu putovalo aj striebro vďaka Danielovi Jakabovi a dvakrát bronz, o čo sa postarali Tamás Varga a Robert Balog.

Najúspešnejším klubom v celkovom hodnotení sa stala Slávia STU Bratislava, na druhom mieste skončil 1. JC Pezinok a na treťom Katsudo Lučenec.