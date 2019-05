Čo s časťou rozpočtu, rozhodnú ľudia

Lučenčania môžu rozhodnúť, kto dostane od samosprávy peniaze na projekt oživujúci verejný priestor.

18. máj 2019 o 7:32 Radovan Vojenčák

LUČENEC. Prvýkrát lučeneckí mestskí poslanci schválili v rámci ročného rozpočtu mesta aj participatívny rozpočet na ktorý samospráva vyčlenila 30 - tisíc eur. Ide o sumu o ktorej rozhodnú samotní obyvatelia mesta. Občania, ktorí sa rozhodli niečo zmeniť vo svojom okolí mohli do 15. apríla predkladať svoje návrhy na zlepšenie verejného priestranstva v ich okolí. Od piatku 17. mája je možné hlasovať za 11 projektov z ktorých 6 dostane na svoje projekty čiastku 5-tisíc eur.

Zaujímalo nás ako vníma tento projekt občiansky aktivista a mestský poslanec, Ivan Siláči. Poprosili sme ho aj aby objasnil ako sa hlasuje za podané projekty a či samospráva uvažuje aj ďalej podporovať záujem ľudí o úpravu svojho okolia v prospech ostatných.

Ako hodnotíte záujem zo strany občanov o túto novinku?

Pri prvých ročníkoch podobných projektov, ktoré rátajú so záujmom obyvateľov je to vždy výzva, alebo skúška. Ako obyvatelia zareagujú. Prekvapil pomerne zaujímavý počet prihlásených projektov, no najmä ich charakter. Takmer všetky prihlásené projekty vykazovali vysokú mieru podpory rozvoja komunity, zapojenie lokálnych „lídrov“, ktorý ťahajú svoj dvor či ulicu vpred.

Môžu ich žiadosti pomôcť v prípade úspechu zlepšiť aj verejné priestranstvá?

Samozrejme. Samotný participatívny rozpočet Mesta Lučenec rátal pre tento pilotný ročník najmä s projektami, ktoré reflektujú verejné priestranstvá, ich kvalitu, nedostatky ale aj ich potenciál. A aj charakter projektov naznačuje že záujem o zlepšovanie je značný a v prípade že sa projekty, ktoré budú vybrané, podarí zrealizovať, bude to výborné.

Akým spôsobom (kde a dokedy) môžu občania za tieto projekty hlasovať?

V prvom rade na stránke Mesta Lučenec. Hlasovanie prebieha do 31.5 a okrem spomínanej stránky mesta môžu ľudia hlasovať aj prostredníctvom hlasovacích lístkov v Mestských novinách a v kanceláriách prvého kontaktu na MsÚ, na Rúbanisku a v Opatovej.

Môžete skonštatovať či sa táto novinka osvedčila a rátate s ňou aspoň predbežne aj v budúcoročnom rozpočte?

To že s ňou musíme počítať je samozrejmosť, vzhľadom na počet prihlásených projektov. Momentálne máme v hlasovaní 11 samostatných projektov, ktoré ale všetky majú jasný cieľ, spôsob napĺňania ako aj cieľovú skupinu, pre ktorú je daný projekt navrhnutý. Samozrejme veľké poďakovanie treba povedať Eve Balážovej, ako hlavnej gestorke prebiehajúceho participatívneho rozpočtu, ako aj Komisii ekonomiky a majetku mesta a Komisii regionálneho rozvoja, medzinárodných vzťahov, cezhraničnej spolupráce, cestovného ruchu, obchodu, podnikania a Informačno-komunikačných technológií na ktorých pri verejnom zasadnutí prebehlo verejné prerokovanie všetkých prihlásených projektov za účasti jednotlivých predkladateľov.

K participatívnemu rozpočtu sa vyjadrila aj primátorka mesta Lučenec, Alexandra Pivková.

„Sme milo prekvapení, že občania prejavili takýto záujem o veci verejné. Teší nás, že v tom mesto nie je samé, ale občania pomáhajú pri dotváraní vzhľadu našich verejných priestranstiev podľa ich vlastných predstáv a potrieb. V tomto momente vieme povedať, že má význam zapájať ľudí do komunitného života v našom meste."

V participatívnom rozpočte má samospráva záujem pokračovať aj v budúcich rokoch.

„Minimálne v takej výške ako tento rok. Je to cesta, aby sa občania aktívne zapájali do rozhodovacieho procesu o veciach verejných a aby sme sa spoločne zúčastňovali na zlepšení života v našom meste," zakončila primátorka.