Sobotný večer patril múzeám

Na fiľakovskom hrade sa prelial až do skutočnej noci

19. máj 2019 o 9:58 Radovan Vojenčák

LUČENEC/FIĽAKOVO. Už 15. krát sa aj na Slovensku konala Noc múzeí. V našom regióne sa viaceré múzeá pridali k tejto akcii a pripravili pre návštevníkov pestrý program. Z časových dôvodov som žiaľ nazrel len do troch.

Neoplatí sa zdriemnuť v sobotu poobede. Môže sa vám stať ako mne, že sa zobudíte až o pol šiestej a nestihnete tak hlavný program v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci. Ale Mestské múzeum je našťastie 'po ceste' tak rýchlo tam. A veru bol najvyšší čas.

Už z ulice bolo počuť, že srbský hudobný hosť Orkestar Kristijana Trajkoviča svojím balkánskym temperamentom otvára program plný recyklácie, ktorý mal šancu zaujať všetky vekové kategórie. Vyvrcholením úvodu bolo odhalenie erbu mesta vyrobeného v štýle šrotART. Priamo na mieste mohli návštevníci zapichnutím špendlíka do mapy rozhodnúť kam sa dielo presunie. Pri odchode boli na tom približne rovnako tri lokality. Dosť špendlíkov sa sústredilo na zotrvanie diela v Mestskom múzeu, viacero ľudí by ho chcelo vidieť aj na námestí Republiky, alebo pred Mestským úradom. Uvidíme, kde nakoniec nájde zaujímavé dielo svoje miesto.

Že láska k múzeu môže prechádzať aj cez žalúdok dokázali 'múzejné' buchty troch chutí, alebo mäsité občerstvenie. Na chvíľu sa človeku zazdalo, že je na gastrofestivale. Na nádvorí múzea ste ale mohli obdivovať aj improvizované trhovisko z rôznymi lokálnymi výrobkami. Vo vnútri múzea tvorili deti recyklačnou metódou. Vo zváračskom pavilóne pre zmenu si dospelí mohli na chvíľu skúsiť aké je to byť zváračom.

Absolvovanie ďalšieho kola balkánskeho temperamentu, ktoré spustilo aj jemný dážď z jediného oblaku, ktorý sa nachádzal nad centrom mesta. Počas prednášky o kompostovaní skočiť predsa len do neďalekého Novohradského múzea a galérie. Tam už žiaľ program vrcholil(začínali tu už o 16:00hod.). Stihol som aspoň kus prednášky o tajomstvách podzemia na Modrokamenskom hrade od skúseného jaskyniara Františka Radingera. Aktuálna výstava v múzeu sa venuje 30. výročiu CHKO Cerová vrchovina tak aj program Noci múzeí bol pripravený v spolupráci s jej správou.

Žiaľ ochranári boli na odchode. Na budúce sa oplatí prísť na čas. Balkán nedal pokoj, takže ešte na chvíľu do vedľajšieho múzea dopriať telu energie a hor sa na Fiľakovský hrad. Cestu ukazoval veľký mesiac, vznášajúci sa nad obzorom.

Vo Fiľakove tiež znela hudba. Z horného nádvoria znelo Škoda lásky v podaní Dychovej hudby Železiarní Podbrezová. Vo veži som stretol primátora mestaako obdivuje zafíry, ktoré pribudli do zbierok hradného múzea v spoločnosti ich objaviteľa. Na najvyššom poschodí bolo najviac ľudí. Obzerali najnovšiu výstavu, ktorá možno niektorých na chvíľu preniesla do čias, keď aj cestovanie do blízkeho Maďarska znamenalo značný stupeň nervozity. A nielen vtedy, keď ste na sebe mali nové rifľe, ktoré ste neuviedli v colnom prehlásení.

Kým som vyliezol z veže, dychovka dohrala a ich miesto zabral tradičný jazz v podaní Traditional Dixie Stompers. Za zvukov ich hudby ešte krátka túra na 'horný hrad' a potom rýchlo do Lučenca na hokejové pivo.

Až v aute, so vzdiaľujúcim sa Fiľakovom za chrbtom prišlo uvedomenie si, že som nezašiel do krytu pod hradných vrchom ani do Vlastivedného múzea, kde som ešte nikdy nebol. Ešteže je Noc múzeí aj budúci rok. Keď nezadriemem isto toho stihnem viac.