Hnúšťan Prokop štvrtý v Európe

21. máj 2019 o 12:30 Jozef Mikuš

HNÚŠŤA. V silnej konkurencii národných výberov malo svoje želiezka v ohni aj Slovensko, ktorého farby hájil aj kulturista z Hnúšte Jakub Prokop. Ten si miestenku do reprezentácie vybojoval dvojnásobným prvenstvom na aprílových slovenských majstrovstvách. Zlato na nitrianskych doskách získal v kulturistike do 70 kg a klasickej kulturistike do 175 cm.

„Je to pre mňa veľký úspech. Po rokoch druhých miest sa mi konečne podarilo získať titul majstra Slovenska a to dokonca v oboch kategóriách, takže si tento úspech nesmierne vážim. Na tento rok bola prioritná kulturistika do 70 kg, ale s trénerom Dušanom Ďubekom sme sa rozhodli, že nastúpim aj v klasickej kulturistike, pretože táto kategória by mi na ME viac sedela. Ukázalo sa to ako dobré rozhodnutie a práve v tejto kategórii som sa nominoval do Španielska,“ vrátil sa k úspechu na slovenskom šampionáte kulturista Fitnes klubu Iskra Hnúšťa.